Secuestran un auto buscado en La Rioja durante un control en Catamarca

En la tarde de hoy, alrededor de las 17:30, un procedimiento de rutina llevado a cabo por efectivos del Grupo Especial Motorizado (GEM-Belén) culminó con el secuestro de un vehículo que presentaba un pedido judicial activo. El hecho ocurrió en la ciudad de Belén, específicamente sobre la avenida Coronel Daza, en el tramo comprendido entre calle Artaza y avenida Virgen de Belén.

El operativo formaba parte de los recorridos preventivos habituales que realiza la fuerza con el objetivo de reforzar la seguridad y el control vehicular en distintos puntos estratégicos del departamento homónimo. En ese contexto, los uniformados procedieron a detener la marcha de un automóvil para su inspección.

Identificación del vehículo y verificación documental

El rodado en cuestión resultó ser un Volkswagen Suran de color blanco, que era conducido por una mujer de 47 años de edad. Durante el procedimiento, los efectivos solicitaron la documentación correspondiente, cumpliendo con los protocolos establecidos para este tipo de controles.

Ante la revisión inicial, y como parte del proceso de verificación, los policías establecieron comunicación con sus pares del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911). Esta instancia permitió profundizar el análisis de los datos del vehículo mediante la consulta en el sistema informático oficial.

Confirmación del pedido de secuestro

Fue a través de esta consulta que se logró determinar un dato clave: el automóvil registraba un pedido de secuestro vigente. Según la información obtenida, dicho requerimiento había sido solicitado por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2 de la provincia de La Rioja.

Este hallazgo transformó un control preventivo en un procedimiento de carácter judicial, activando los mecanismos correspondientes para la retención del vehículo.

Procedimiento final y disposición judicial

Tras confirmarse la situación legal del rodado, los efectivos procedieron a su incautación inmediata, conforme a las disposiciones vigentes. El vehículo fue trasladado y quedó alojado en la Comisaría Departamental Belén, dependencia que intervino por cuestiones de jurisdicción.

Actualmente, el automóvil permanece a disposición de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, organismo que continuará con las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias vinculadas al pedido de secuestro.

Datos clave del operativo