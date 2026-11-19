Un sujeto de apellido Herrera será indagado este jueves al mediodía por un nuevo hecho de abuso sexual, en el marco de una investigación que tramita en la Fiscalía General. De acuerdo con la información conocida por La Unión, este episodio habría tenido como víctima a un niño menor de edad y sería anterior al hecho por el cual el acusado ya está siendo investigado en otra causa.

La nueva instancia judicial incorpora otro episodio a la situación procesal de quien es conocido como el padrino abusador, quien ya se encontraba vinculado a una investigación por abuso sexual y que tiene pendiente la realización de un juicio por jurados previsto para el mes de diciembre. En aquella causa, el hombre está señalado por el abuso de su ahijada, una beba de apenas un año y tres meses de vida.

La indagatoria prevista para las 12 horas tendrá como eje el nuevo hecho denunciado. La circunstancia de que el episodio investigado habría ocurrido antes al que ya integra la otra causa.

La detención fue ordenada por el fiscal

En el marco de las actuaciones por este nuevo episodio, el fiscal Córdoba Andreatta ordenó la detención de Herrera. La medida fue dispuesta mientras avanza la investigación y se prepara la instancia en la que el acusado deberá prestar declaración ante la Fiscalía General.

Según se informó, el abogado defensor, Dr. Juan Pablo Morales, presentó al sujeto este jueves ante las autoridades judiciales. De esta manera, Herrera quedó a disposición de la Justicia y actualmente se encuentra privado de la libertad.

La presentación realizada por su abogado se produjo después de que el fiscal ordenara la detención. La situación quedó así encuadrada en el marco de las actuaciones que se llevan adelante por el nuevo hecho denunciado, cuya investigación tendrá como próximo paso la indagatoria.