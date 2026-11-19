El debate judicial por la brutal agresión sufrida por los hermanos Zacarías y Jonathan Heredia tuvo una jornada decisiva este jueves en la Cámara Penal N° 2, donde se desarrollaron los alegatos y se formularon los pedidos de pena contra los acusados por el episodio ocurrido durante la madrugada del 16 de octubre de 2022, en la intersección de las avenidas Belgrano y Alem, frente al Círculo Policial.

El hecho tuvo como víctimas a los dos hermanos, quienes fueron atacados salvajemente por una patota en una agresión que provocó lesiones de distinta gravedad y dejó consecuencias particularmente severas en Jonathan Heredia.

La situación de Jonathan constituye uno de los aspectos centrales de la causa por la magnitud de las heridas que sufrió y por las secuelas que todavía enfrenta. Durante el ataque recibió un traumatismo de cráneo que requirió la colocación de una prótesis de titanio, además de una grave lesión pulmonar ocasionada por una patada en el pecho.

Las consecuencias de aquella agresión continúan condicionando su vida cotidiana. Jonathan presenta secuelas neurológicas que le impiden movilizarse por sus propios medios y necesita asistencia para realizar actividades básicas. Se trata de lesiones que no solamente tuvieron una dimensión física inmediata, sino que también repercutieron de manera prolongada en su autonomía.

Su hermano Zacarías también sufrió heridas de consideración. Como consecuencia del ataque, padeció múltiples fracturas en el tabique nasal y una lesión ocular que le provocó una disminución parcial de la visión.

El desarrollo del debate en la Cámara Penal 2

El juicio comenzó el martes y, desde la primera audiencia, se desarrollaron las instancias iniciales del debate. En esa oportunidad, los imputados optaron por abstenerse de declarar, mientras que uno de los hermanos Heredia brindó su testimonio ante el tribunal.

También prestaron declaración otros testigos, cuyos testimonios formaron parte de la actividad probatoria desarrollada durante el proceso.

El debate tiene carácter unipersonal y está a cargo del juez Luis Guillamondegui. En representación del Ministerio Público interviene el fiscal Augusto Barros, mientras que la defensa está a cargo del abogado Leonardo Berber. Por la parte querellante participa Gabriel Díaz.

Los imputados en la causa son Roxana Eugenia Díaz, Hugo Daniel Tapia, Omar Mario Leandro Bazán y dos adolescentes. La calificación legal del expediente quedó establecida como lesiones graves agravadas por alevosía, una figura que constituye el eje de la acusación presentada durante el debate.

La jornada de los alegatos representó una instancia fundamental para conocer las posiciones de las partes respecto de las responsabilidades penales y las sanciones que deberían corresponder a cada uno de los acusados.

La fiscalía sostuvo el agravante de alevosía

Durante su intervención en los alegatos, el fiscal Augusto Barros incorporó y sostuvo el agravante de alevosía en la calificación de los hechos. Ese planteo formó parte de la fundamentación de la acusación y de los pedidos de condena formulados para los principales imputados.

Entre los elementos mencionados durante la exposición se destacó el uso de una patada dirigida a la cabeza, teniendo en cuenta el conocimiento de la práctica deportiva por parte de quien ejecutó esa acción.

La referencia a esa circunstancia fue incorporada en el análisis de la modalidad de la agresión y en la fundamentación de las responsabilidades atribuidas a los acusados. La fiscalía distinguió las conductas atribuidas a cada uno de los involucrados y estableció pedidos de pena diferenciados, de acuerdo con los hechos que les fueron imputados.

Los pedidos de pena para los principales acusados

En relación con las lesiones graves sufridas por Jonathan Heredia, el fiscal solicitó distintas penas para los tres acusados señalados como responsables de esa agresión.

El pedido de mayor cuantía fue dirigido contra Hugo Daniel Tapia, para quien se requirieron cuatro años y seis meses de prisión efectiva. En la fundamentación se le atribuyó haber iniciado el ataque y haber provocado que Jonathan terminara golpeándose la cabeza contra el cordón.

Para Omar Mario Leandro Bazán, la fiscalía solicitó tres años y ocho meses de prisión. Entre las conductas atribuidas se mencionó su actitud de acecho, el acercamiento a la víctima para patearla y los golpes que le habría propinado.

En tanto, para Roxana Eugenia Díaz, el pedido fue de tres años y cuatro meses de prisión.

Los requerimientos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Hugo Daniel Tapia: cuatro años y seis meses de prisión efectiva, señalado como quien inició el ataque y provocó el golpe de la cabeza de Jonathan contra el cordón.

Omar Mario Leandro Bazán: tres años y ocho meses de prisión, por su actitud de acecho, el acercamiento para patear a la víctima y los golpes atribuidos.

Roxana Eugenia Díaz: tres años y cuatro meses de prisión.

Los pedidos de la fiscalía reflejaron la diferenciación de las responsabilidades atribuidas a los tres acusados en relación con las lesiones graves sufridas por Jonathan Heredia.

También solicitaron penas por las lesiones leves

Los alegatos incluyeron además los pedidos de condena para otros dos imputados, señalados como coautores de las lesiones leves.

En ese apartado, el fiscal solicitó seis meses de prisión para Enzo Contreras y otros seis meses de prisión para Lucas Quiroga, ambos acusados por lesiones leves.

De esta manera, la acusación contempló diferentes niveles de responsabilidad y pedidos de sanción, tanto para quienes fueron señalados por las lesiones graves como para los imputados a quienes se les atribuyeron lesiones de menor entidad.

En cuanto a la situación procesal de los acusados, se indicó que permanecerán en libertad hasta tanto quede firme la sentencia.