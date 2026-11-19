El Ministerio de Seguridad Nacional resolvió ofrecer una recompensa de $10 millones para aquellas personas que puedan aportar información relevante sobre el paradero de Maira Romina Cabrera, la joven de 27 años que permanece desaparecida desde el pasado 10 de agosto en la localidad de Telaritos.

La decisión se adoptó ante la falta de información que permita establecer dónde se encuentra la joven y representa una nueva medida dentro de las actuaciones judiciales destinadas a esclarecer las circunstancias de su desaparición. El ofrecimiento económico está dirigido a quienes puedan proporcionar datos útiles que contribuyan al avance de la investigación y permitan obtener información concreta sobre su paradero.

La disposición quedó establecida mediante la Resolución 1196/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. A través de esa normativa, el Ministerio de Seguridad Nacional formalizó el ofrecimiento de la recompensa solicitada por la autoridad judicial que interviene en el expediente.

La medida fue resuelta por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y contempla el pago de $10 millones para las personas que, sin haber tenido intervención en los hechos delictuales, brinden información útil vinculada con la desaparición de Cabrera.

El pedido de la Fiscalía que interviene en la investigación

El ofrecimiento de la recompensa tuvo su origen en un requerimiento de la Fiscalía de Instrucción de Novena Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de Luis Eduardo Córdoba Andreatta.

Desde esa dependencia judicial se solicitó formalmente, mediante un oficio, que se estableciera una recompensa destinada a quienes pudieran aportar datos relacionados con la desaparición de Maira Romina Cabrera, de 27 años.

El pedido se produjo en el marco de una investigación que continúa sin contar con información suficiente para determinar el paradero de la joven. En ese contexto, la posibilidad de obtener nuevos testimonios o datos concretos fue considerada para impulsar el ofrecimiento económico y ampliar las alternativas de búsqueda.

La resolución nacional respondió a esa solicitud fiscal y estableció las condiciones para que las personas que dispongan de información puedan colaborar con la investigación.

De esta manera, el expediente incorpora un mecanismo de incentivo económico orientado a reunir elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso. La recompensa está destinada exclusivamente a quienes aporten información útil y que no hayan participado en los hechos delictuales investigados.

Eduardo Cejas permanece detenido e imputado

En la causa existe un sospechoso individualizado: Eduardo Del Jesús Cejas, conocido con el alias de "Punguna", quien fue pareja de Maira Cabrera.

De acuerdo con la información consignada sobre el expediente, Cejas fue imputado a fines de septiembre por los delitos de amenazas y homicidio. Actualmente continúa detenido mientras avanza la investigación judicial.

Su situación procesal constituye uno de los elementos mencionados en el marco de las actuaciones vinculadas con la desaparición de la joven. La investigación cuenta así con una persona imputada, aunque el paradero de Cabrera continúa siendo desconocido.

La recompensa dispuesta por el Ministerio de Seguridad Nacional no modifica esa situación procesal, sino que apunta a obtener información adicional que pueda resultar de utilidad para la causa y contribuir a establecer qué ocurrió con la joven desde el momento en que fue vista por última vez.

Qué vestía Maira cuando desapareció

Uno de los datos incorporados en la Resolución 1196/2026 corresponde a la descripción de la vestimenta que llevaba Maira Cabrera al momento de su desaparición. Según lo informado por la Fiscalía, la joven mamá fue vista por última vez con un pantalón bordó, una campera negra y zapatillas negras. Además, se indicó que no llevaba mochila ni ningún tipo de equipaje y que tenía consigo su teléfono celular.

La resolución publicada en el Boletín Oficial reproduce esa información como parte de los elementos identificatorios que pueden resultar relevantes para quienes eventualmente hayan visto a la joven o cuenten con algún dato relacionado con sus últimos movimientos.

Los detalles consignados sobre su vestimenta y los objetos que llevaba permiten precisar las circunstancias conocidas al momento de su desaparición y constituyen información que puede ser considerada por quienes puedan aportar testimonios o referencias sobre su paradero.

Cómo aportar información sobre su paradero

Ante la continuidad de la búsqueda y la necesidad de obtener datos que permitan avanzar en la investigación, las autoridades habilitaron un canal de comunicación para recibir información de la ciudadanía. Las personas que cuenten con datos fehacientes sobre el paradero de Maira Cabrera podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas, a través de la línea gratuita 134.

El ofrecimiento de $10 millones está destinado a quienes proporcionen información útil vinculada con el caso, siempre que no hayan intervenido en los hechos delictuales.

La medida, formalizada por la ministra Alejandra Monteoliva mediante la Resolución 1196/2026, busca incorporar nuevos elementos a una investigación que continúa abierta y en la que todavía no se logró establecer dónde se encuentra la joven.