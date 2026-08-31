Arrancó un nuevo concurso para cubrir fiscalías civiles en el interior de Catamarca

La Comisión Evaluadora para la Selección de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial ha dado inicio formal al proceso que definirá la cobertura de cargos clave dentro del sistema de justicia provincial. El Concurso 01/2026 fue convocado específicamente con el propósito de cubrir la titularidad de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Civil con competencia directa en la Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Circunscripción Judicial. Este certamen representa un eslabón fundamental en la arquitectura institucional destinada a garantizar la continuidad y el óptimo funcionamiento de la administración de justicia en los distintos puntos del territorio alcanzados por la convocatoria. La magnitud de las jurisdicciones involucradas subraya la relevancia de este proceso de selección, el cual moviliza los mecanismos institucionales previstos para dotar a los tribunales civiles de los funcionarios idóneos que requiere la ciudadanía.

El Tribunal Examinador y el Perfil de los Aspirantes

Para garantizar el rigor técnico, la transparencia y la excelencia en el proceso de selección, la conducción de las evaluaciones fue depositada en un cuerpo colegiado de alta jerarquía académica y profesional. En esta ocasión, el Tribunal Examinador se encuentra integrado por los reconocidos juristas a nivel nacional Marcela Pons, Ricardo Rubén Hayes y Javier Santamaría, cuyas trayectorias respaldan el peso específico de las deliberaciones. Respecto a la convocatoria, el interés generado en la comunidad jurídica quedó plasmado en las cifras oficiales del registro:

Inscripciones totales: Ocho aspirantes formalizaron su postulación para participar en el certamen.

Asistencia efectiva: Siete postulantes se presentaron de manera formal para rendir la prueba de oposición escrita.

Sede de la evaluación escrita: El examen inicial se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Innovación y Capacitación de la Provincia, espacio acondicionado para el desarrollo de esta crucial instancia teórica y práctica.

Cronograma de Evaluaciones y Próximas Instancias

La dinámica del Concurso 01/2026 avanza conforme a un cronograma riguroso diseñado para examinar de manera integral las competencias de los postulantes. Superada la primera fase escrita, el proceso continuará de manera inmediata con la evaluación de las capacidades argumentativas y de exposición de los concursantes.

Examen oral: La siguiente etapa se desarrollará este viernes 4 de septiembre, teniendo como escenario las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca.

Fases subsiguientes: Aquellos aspirantes que logren aprobar tanto la instancia escrita como la oral avanzarán en el orden de mérito hacia la evaluación de los antecedentes y la posterior realización del psicodiagnóstico.

Instancia final: El proceso concluirá formalmente con la entrevista personal, una etapa que contará con la participación ciudadana, integrando así un mecanismo de apertura y veeduría social en la recta decisiva hacia la designación de los futuros magistrados.