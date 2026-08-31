Una beba de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía

Una beba de cuatro meses murió tras ser atacada por un perro pitbull mientras dormía en una vivienda ubicada en la calle O'Brien al 4300, en Ingeniero Pablo Nogués, partido bonaerense de Malvinas Argentinas. El caso quedó formalmente judicializado y los investigadores avanzan en la reconstrucción de las circunstancias en las que se produjo el ataque, con el objetivo de determinar si existieron responsabilidades de los propietarios del animal por el descuido que permitió que llegara hasta el lugar donde se encontraba la niña.

La víctima fue identificada como Emma. Según el parte policial citado por medios locales, el perro ingresó al sector de la vivienda donde dormía la beba durante un descuido y la mordió en la cabeza, provocándole heridas de extrema gravedad.

La situación generó una inmediata desesperación entre los familiares, que buscaron asistencia de urgencia para trasladar a la niña. Emma fue llevada al Hospital de Trauma y Emergencias Federico Abete, donde permaneció en estado reservado.

A pesar de los esfuerzos realizados por el personal médico y de las maniobras de reanimación practicadas, los profesionales no lograron salvarle la vida y posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El ataque mientras la beba dormía

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hecho ocurrió dentro de la vivienda de la calle O'Brien al 4300. El pitbull habría ingresado al lugar donde se encontraba Emma mientras dormía y la atacó, causándole las lesiones que derivaron en su traslado de urgencia.

El episodio es ahora materia de investigación judicial. La Policía y la Justicia buscan establecer cómo se produjo el ingreso del animal al sector de la casa donde estaba la beba y bajo qué circunstancias ocurrió el descuido mencionado en las primeras informaciones.

La gravedad de las heridas provocadas por la mordedura obligó a trasladar inmediatamente a la niña al centro de salud. Sin embargo, pese a la atención recibida y a las maniobras de reanimación realizadas, la beba murió en el hospital.

El desesperado pedido de ayuda de la madre

Micaela, tía de Emma, relató al Canal Provincial algunos de los momentos posteriores al ataque. Según contó, la mamá de la beba tomó a su hija en brazos y salió a la calle para pedir ayuda. En medio de la desesperación, la mujer llevaba a la niña, según el relato de la tía, "toda ensangrentada". Cuando estaba por llegar a la esquina, tropezó y cayó al piso.

Poco después, la familia recibió asistencia y Emma fue trasladada al Hospital de Trauma y Emergencias Federico Abete. Allí se confirmó posteriormente su muerte.

El testimonio de Micaela aportó detalles sobre la dramática secuencia vivida por la familia después del ataque y también se refirió a la pertenencia del animal involucrado en el hecho.

Los presuntos antecedentes del perro

Según manifestó la tía de la víctima, los propietarios del pitbull serían familiares de la mamá de Emma. Además, Micaela sostuvo que el perro habría protagonizado otros ataques en el barrio. De acuerdo con su testimonio, el animal había matado a otros animales y también habría mordido a un vecino.

Sin embargo, estos presuntos antecedentes surgen únicamente del relato de la tía de la beba y, hasta el momento, no fueron confirmados públicamente por las autoridades.

La investigación deberá establecer las circunstancias del ataque y analizar los elementos disponibles para determinar si existieron situaciones previas que puedan resultar relevantes dentro del caso.

Zoonosis retiró al animal

Luego de la denuncia por lo ocurrido, personal de Zoonosis retiró al pitbull de la vivienda y lo trasladó a una dependencia municipal. De acuerdo con la información publicada por medios locales, el animal permanecerá alojado bajo observación sanitaria obligatoria durante diez días, una medida dispuesta en el marco de la intervención judicial.

Consultada sobre la situación futura del animal, Micaela expresó: "Supuestamente lo van a sacrificar, pero no sé". Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre la posibilidad de que el perro sea sacrificado.

La Justicia busca determinar responsabilidades

El caso quedó formalmente en manos de la Justicia. La investigación se encuentra orientada a reconstruir la secuencia completa del ataque y establecer cómo el pitbull logró llegar hasta el lugar donde dormía Emma.

La Policía y la Justicia avanzan con la toma de testimonios para reunir información sobre lo sucedido dentro de la vivienda y determinar las posibles responsabilidades.

Uno de los puntos centrales de la investigación será establecer si existió un descuido por parte de los propietarios que permitió que el animal ingresara al sector donde se encontraba la beba.

La muerte de Emma, de apenas cuatro meses, derivó así en una investigación que continúa en curso. Mientras el pitbull permanece bajo observación sanitaria obligatoria por disposición judicial, los investigadores buscan esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder por el hecho ocurrido en la vivienda de Ingeniero Pablo Nogués, en el partido de Malvinas Argentinas.