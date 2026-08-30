Catamarca: volcó un automóvil tras chocar contra una garita y un poste

Un violento siniestro vial ocurrió este mediodía sobre avenida Choya, en la ciudad Capital, donde un automóvil chocó contra una garita de colectivos y un poste de energía eléctrica, para luego terminar volcando.

Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra ambas estructuras antes de producirse el vuelco.

El acompañante logró salir por sus propios medios, mientras que el conductor tuvo que ser auxiliado por personal policial que intervino en el lugar.

Tras el accidente, arribaron efectivos policiales y personal sanitario para asistir a los dos ocupantes del automóvil.

Hasta el momento, no trascendieron las identidades de las personas involucradas ni se informó oficialmente cuál es su estado de salud.