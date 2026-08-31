Culminó en Belén la capacitación de Justicia en las Escuelas sobre Juicio por Jurados

Con una jornada de cierre realizada en Belén, finalizó una nueva instancia del programa Justicia en las Escuelas, Juicio por Jurados, una propuesta impulsada por el Poder Judicial destinada a acercar a las comunidades educativas el conocimiento sobre el funcionamiento del sistema de Juicio por Jurados.

La iniciativa tiene como objetivo promover una ciudadanía activa y participativa, a partir de una instancia de formación orientada al ámbito educativo y al conocimiento del sistema de administración de justicia.

La actividad de cierre reunió a autoridades judiciales, representantes del ámbito legislativo local e integrantes de la Tercera Circunscripción Judicial, en el marco de una nueva etapa de capacitación que alcanzó a docentes de distintas localidades de los departamentos Belén y Antofagasta de la Sierra.

El programa Justicia en las Escuelas, Juicio por Jurados desarrolló así una instancia destinada a ampliar el conocimiento de las comunidades educativas sobre el funcionamiento de este sistema y a fortalecer la participación a través de la formación.

Autoridades presentes durante el cierre

La jornada contó con la presencia de los ministros de la Corte de Justicia, la Dra. Rita Verónica Saldaño y el Dr. Rafael Bracamonte.

También participaron las concejales de Belén Felisa Gimenez y Valeria Moreno, además de integrantes de la Tercera Circunscripción Judicial. La presencia de las distintas autoridades acompañó el cierre de una capacitación que reunió a docentes de varias localidades y que contó con el reconocimiento institucional a través del Concejo Deliberante de Belén.

En la oportunidad, el Concejo Deliberante entregó la Declaración de Interés Parlamentario, Educativo y Social a la realización del "Simulacro de Juicio por Jurado".

El reconocimiento puso de relieve la realización de esta propuesta en el marco de las actividades desarrolladas por el programa y acompañó formalmente la instancia de formación llevada adelante en la región.

Más de 25 docentes aprobaron la capacitación

Uno de los principales resultados de esta nueva instancia fue la aprobación de la capacitación por parte de más de 25 docentes pertenecientes a diferentes localidades.

La formación alcanzó a educadores de:

Belén .

. Antofagasta de la Sierra .

. El Peñón .

. Barranca Larga .

. Pozo de Piedra .

. Laguna Blanca .

. Hualfín .

. Corral Quemado .

. Londres.

La participación de docentes de estas localidades permitió extender el alcance de la propuesta dentro de las comunidades educativas comprendidas en esta instancia. La capacitación cuenta además con puntaje docente y con el auspicio del Ministerio de Educación y Trabajo, aspectos que fortalecen el reconocimiento institucional de esta propuesta de formación.

Estos elementos forman parte del marco en el que se desarrolló la capacitación, destinada a brindar herramientas y conocimientos vinculados con el funcionamiento del sistema de Juicio por Jurados y a promover una mayor aproximación de las comunidades educativas a esta temática.

Acercar la Justicia a las comunidades educativas

El eje central del programa impulsado por el Poder Judicial es acercar el conocimiento sobre el sistema de Juicio por Jurados a las escuelas y a las comunidades educativas.

La propuesta busca que los participantes puedan conocer el funcionamiento de este sistema a través de una instancia de capacitación y de experiencias como el Simulacro de Juicio por Jurado, cuya realización recibió la Declaración de Interés Parlamentario, Educativo y Social por parte del Concejo Deliberante de Belén. El propósito de la iniciativa se vincula con la promoción de una ciudadanía activa y participativa, a partir del acceso al conocimiento y de la incorporación de contenidos relacionados con el funcionamiento del sistema de Juicio por Jurados.

La capacitación desarrollada en Belén y las localidades alcanzadas por la propuesta conformaron una nueva instancia de este programa, que reunió a docentes y contó con el acompañamiento de autoridades judiciales y representantes institucionales.

Una experiencia presentada a nivel federal

La iniciativa fue presentada en la Mesa Federal de Juicios por Jurados, proyectando de esta manera una experiencia nacida en la provincia.

La presentación ante este espacio permite mostrar el recorrido de la propuesta y su desarrollo como una experiencia que, de acuerdo con lo planteado, cuenta con potencial para replicarse en otros poderes judiciales del país.

Este aspecto proyecta el alcance de una iniciativa impulsada desde la provincia y orientada al vínculo entre la Justicia y las comunidades educativas, a través de una propuesta específica de formación sobre el sistema de Juicio por Jurados.

La experiencia desarrollada en Belén y Antofagasta de la Sierra se suma así a un proceso de capacitación que reunió a docentes de diferentes localidades y que contó con el reconocimiento de instituciones del ámbito judicial, educativo y legislativo.