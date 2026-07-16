Dos heridos tras un vuelco y caída a un precipicio en Ruta provincial n° 4

Un siniestro vial se registró en la Ruta Provincial N° 4, a la altura del kilómetro 47, en jurisdicción de la localidad de Las Juntas, departamento Ambato, donde un automóvil protagonizó un violento accidente que culminó con el vehículo precipitado varios metros por debajo del nivel de la calzada.

De acuerdo con la información suministrada, el hecho ocurrió cuando el conductor perdió el control del rodado mientras circulaba por ese tramo de la ruta. Como consecuencia de esa maniobra, el vehículo impactó contra una barrera de contención de hormigón, posteriormente volcó y finalmente cayó a un precipicio de 11,30 metros de altura.

La secuencia del accidente provocó importantes daños en el automóvil y motivó la intervención de las autoridades policiales de la jurisdicción.

El vehículo involucrado

El rodado siniestrado es un automóvil marca Volkswagen, modelo Voyage, de color gris, que era conducido por Diego Alejandro Vaquet, de 22 años.

En el vehículo también viajaba Joaquín Adrián Guerrero, igualmente de 22 años de edad, quien acompañaba al conductor al momento del accidente. Tras producirse el vuelco y la caída al precipicio, ambos ocupantes recibieron asistencia y posteriormente fueron trasladados al centro de salud correspondiente para una evaluación médica.

Traslado al hospital zonal

Luego del siniestro, los dos jóvenes fueron derivados al hospital zonal, donde quedaron en observación. La información disponible indica que ambos ocupantes fueron trasladados con el objetivo de recibir atención médica y permanecer bajo control, sin que se brindaran mayores precisiones sobre su evolución o diagnóstico.

El traslado permitió que los ocupantes fueran asistidos tras el impacto contra la barrera de contención, el vuelco y la posterior caída al precipicio.

Según lo manifestado por testigos del hecho, tanto el conductor como el acompañante se encontraban en aparente estado de ebriedad al momento en que ocurrió el accidente. Esa circunstancia fue mencionada en la información aportada sobre el siniestro y forma parte de los elementos conocidos hasta el momento respecto de las condiciones en las que se produjo el hecho.

No obstante, la información difundida únicamente consigna esa apreciación realizada por testigos presentes en el lugar del accidente.

Tras registrarse el siniestro vial, tomó intervención personal de la Comisaría de Las Juntas, dependencia que actuó en el lugar para llevar adelante las actuaciones correspondientes.