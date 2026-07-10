Así va a ser el operativo de seguridad por el partido entre Argentina y Suiza

La Jefatura General de Policía informó que implementará un dispositivo especial de seguridad con motivo del encuentro futbolístico que disputarán las Selecciones de Argentina y Suiza el próximo 11 de julio. El operativo contempla cortes momentáneos de tránsito, controles preventivos y un importante despliegue de efectivos policiales en distintos puntos de la ciudad Capital para garantizar el normal desarrollo de las actividades y preservar el orden público durante los festejos.

De acuerdo con la información oficial, las medidas comenzarán a aplicarse a partir de las 23:00 horas, horario en el que se producirá la interrupción del tránsito vehicular en diferentes intersecciones ubicadas en la zona céntrica, donde habitualmente se concentra el público para celebrar los resultados deportivos.

La Policía precisó que las restricciones serán temporales y permanecerán vigentes hasta la finalización de los festejos, momento en el cual las calles serán habilitadas de manera progresiva.

Cortes de tránsito previstos

Como parte del operativo dispuesto para la jornada, se realizarán cortes momentáneos de circulación en distintos sectores estratégicos de la Capital.

Las intersecciones donde se aplicarán las restricciones son las siguientes:

Calles Maipú y San Martín.

Calles Chacabuco y Sarmiento.

Calles República y Salta.

Calles Rivadavia y Esquiú.

La interrupción del tránsito tendrá carácter preventivo y estará orientada a facilitar el desplazamiento seguro de las personas que concurran a la zona de concentración prevista para esa noche.

Según indicó la Jefatura General de Policía, estas medidas se mantendrán hasta que concluyan las celebraciones y luego el tránsito será restablecido de manera paulatina.

Paso restringido para vehículos

Durante el tiempo que permanezcan vigentes los cortes, solo se permitirá la circulación de vehículos de emergencia, de seguridad o aquellos que se encuentren debidamente autorizados.

La medida busca facilitar el trabajo de los organismos encargados del operativo y garantizar que, en caso de ser necesario, los servicios esenciales puedan desplazarse sin inconvenientes por el sector afectado por las restricciones.

Las autoridades solicitaron a los conductores respetar las disposiciones establecidas y atender las indicaciones que impartan los efectivos policiales que estarán apostados en los distintos puntos del operativo.

La Plaza 25 de Mayo

La Policía informó que la concentración de personas está prevista en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo, motivo por el cual el dispositivo de seguridad se focalizará especialmente en ese sector de la ciudad.

Debido a ello, se recomendó a quienes transiten por la zona observar las instrucciones del personal policial y colaborar con las medidas de prevención implementadas durante el desarrollo de los festejos. La habilitación de las calles se realizará de manera progresiva una vez que las condiciones de circulación lo permitan y haya finalizado la concentración de público.

La Jefatura General de Policía señaló que el despliegue fue organizado siguiendo los lineamientos establecidos por la Secretaría de Seguridad y la propia conducción de la fuerza policial.

En ese marco, numerosos efectivos desempeñarán tareas específicamente orientadas a la prevención de cualquier situación que pueda alterar el orden público. El operativo incluirá recorridos preventivos, controles permanentes y acciones destinadas al ordenamiento del tránsito vehicular en las distintas arterias comprendidas dentro del dispositivo.

Asimismo, el objetivo será garantizar la seguridad de quienes participen de los festejos y prevenir hechos que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades previstas para esa noche.

La presencia policial abarcará tanto los sectores donde se concentrará el público como las calles adyacentes, permitiendo coordinar el tránsito y brindar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad que pudiera surgir mientras se desarrollen las celebraciones.

Recomendaciones a la comunidad

Las autoridades solicitaron a la comunidad colaborar con el operativo dispuesto para el encuentro entre las selecciones de Argentina y Suiza, respetando las restricciones temporales de circulación y siguiendo las instrucciones impartidas por el personal policial.

El dispositivo permanecerá activo durante el tiempo que duren los festejos y tendrá como finalidad preservar la seguridad de los asistentes, ordenar la circulación vehicular y evitar situaciones que puedan alterar el normal desarrollo de la jornada.