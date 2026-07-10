Efecto falsas denuncias: se fugó a EE.UU. con su hija después que la Justicia descartara el abuso de su ex

La Justicia penal de la provincia de Santa Fe emitió un pedido de captura internacional contra Marina Sabatier, una mujer rosarina de 49 años, a quien se le atribuye haber sacado del país a su hija menor de edad sin autorización del padre.

La medida dio lugar a la intervención de Interpol, que emitió una notificación de código rojo, identificada como "prófugo buscado para un proceso penal", y además una alerta amarilla destinada a localizar a la niña, quien actualmente tiene 11 años.

De acuerdo con la investigación, se sospecha que tanto la madre como la menor se encontrarían en Estados Unidos, ya que Sabatier posee tanto la nacionalidad argentina como la estadounidense.

La medida internacional fue solicitada por el fiscal Damián Cimino, integrante de la Unidad de Salidas Multiagenciales Alternativas del Ministerio Público de la Acusación, con el objetivo de localizar y detener a la mujer para avanzar posteriormente con su extradición.

Sustracción de menor agravada

Fuentes judiciales informaron a TN que en mayo pasado, a pedido del padre de la niña, Mariano Diez, se inició una causa por averiguación de paradero de la menor. Sin embargo, durante la investigación los funcionarios lograron acreditar que la madre había abandonado la Argentina durante 2024, que no regresó al país y que la niña tampoco se encontraba en territorio argentino.

A partir de esos elementos, la Justicia resolvió modificar la calificación del expediente, que dejó de tramitarse como averiguación de paradero para pasar a investigarse como sustracción de menor agravada, lo que motivó el pedido de búsqueda internacional y la intervención de Interpol.

La denuncia por presunto abuso sexual infantil

El caso tiene un trasfondo judicial que se remonta varios años atrás y que involucra actuaciones tanto en el fuero de Familia como en el fuero penal. Según la información difundida, Mariano Diez fue denunciado por su expareja por un supuesto abuso sexual infantil. Ese presunto delito fue posteriormente desacreditado por la Justicia y existe la sospecha de que se trató de una falsa denuncia.

No obstante, el contacto entre padre e hija permaneció interrumpido durante todo ese tiempo.

De acuerdo con el expediente, el hombre no mantiene contacto con la niña desde que ella tenía tres años y medio. Diez sostiene que la Justicia no escuchó sus planteos, que el proceso penal relacionado con la denuncia de abuso se extendió durante demasiado tiempo y que continuó sometido a una restricción de acercamiento pese a que se determinó su inocencia.

La sospecha de que ambas residen en Estados Unidos

La investigación también apunta a que madre e hija podrían encontrarse viviendo en Estados Unidos, país donde la mujer tendría residencia. En un expediente correspondiente al fuero de Familia, Sabatier informó que la niña realizaba actividades escolares en Florida, bajo la modalidad de home schooling.

Ese dato fue analizado por el Ministerio de Educación santafesino, organismo que consideró esa situación como una "negligencia grave" por parte de la madre, debido a que la menor había dejado de asistir a la escuela en la ciudad de Rosario.

En función de esos antecedentes, el fiscal solicitó la detención preventiva de Sabatier y requirió avanzar con su extradición, invocando los tratados bilaterales vigentes entre ambos países.

Un caso incluido en un informe especial

La historia forma parte de una serie de vínculos filiales interrumpidos que fueron presentados en un informe especial del programa Telenoche. Según se detalla, los distintos casos tienen como denominador común denuncias formuladas por mujeres contra sus exparejas por supuestos abusos sexuales cometidos contra los hijos en común.

El informe señala además que esas denuncias estuvieron acompañadas por psicólogos particulares nucleados en una asociación civil denominada AEVAS, presidida por el exjuez federal de La Plata Carlos Rozanski.

Uno de los padres entrevistados para ese informe resumió su situación al afirmar: "Sólo la madre y la psicóloga de parte dijeron que mi hija había sido abusada. El resto de los profesionales que la atendieron determinaron que no".