Detienen a un sujeto acusado de incumplir una restricción judicial contra su ex en Catamarca

En la mañana de hoy, a las 10:40, numerarios de la Comisaría Departamental Ancasti llevaron adelante un procedimiento en inmediaciones al Potrero Los Córdoba, donde procedieron a la aprehensión de un sujeto de 29 años de edad.

De acuerdo con la información suministrada, el hombre habría incumplido una medida judicial de restricción de acercamiento que había sido dispuesta hacia su expareja, una mujer mayor de edad. La intervención policial se concretó ante la presunta violación de esta disposición judicial, establecida como una medida de protección en el marco de una situación vinculada a violencia familiar y de género.

Intervención de la Justicia especializada

Tras la aprehensión, el sujeto fue trasladado y alojado en la Seccional, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, organismo que intervendrá en las actuaciones correspondientes.

El procedimiento se desarrolló siguiendo los canales judiciales establecidos para este tipo de situaciones, en las que resulta fundamental el cumplimiento de las medidas de restricción ordenadas por la Justicia y la intervención de las áreas especializadas.

En este contexto, las autoridades también informaron que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente, instancia necesaria para avanzar con las actuaciones judiciales que pudieran derivarse del hecho.

Canales de asistencia para víctimas de violencia familiar y de género

Ante situaciones de violencia familiar y de género, se encuentran disponibles líneas de asistencia para brindar orientación y acompañamiento a las personas que atraviesen este tipo de situaciones.

Los canales informados son:

Línea gratuita 144: destinada a mujeres víctimas de violencia familiar y de género.

destinada a mujeres víctimas de violencia familiar y de género. Línea de emergencia 911: disponible para solicitar asistencia inmediata.

Las comunicaciones pueden realizarse de manera anónima y están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.