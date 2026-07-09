Una moto y un auto protagonizaron un fuerte choque que dejó dos heridos en Catamarca

A las 13:40 de la tarde de hoy, en la intersección de avenida Italia y calle Mota Botello, se produjo un siniestro vial que involucró a una motocicleta y un automóvil. El episodio generó la intervención de los equipos de asistencia médica y de las fuerzas de seguridad correspondientes, quienes trabajaron en el lugar tras el impacto.

De acuerdo con la información registrada, el hecho tuvo como protagonistas a Ramón Antonio Córdoba, de 28 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha YBR 125 cc., de color azul, y a Camila Videla, de 25 años, quien se trasladaba como acompañante en el rodado menor.

Por razones que aún son materia de investigación, la motocicleta colisionó con un automóvil Volkswagen Gol gris, conducido por Mauro Exequiel Olivera, de 28 años. Las circunstancias que derivaron en el choque serán establecidas mediante las actuaciones correspondientes.

Dos personas resultaron lesionadas tras el impacto

Como consecuencia del siniestro vial, los ocupantes de la motocicleta resultaron lesionados. Tras el episodio, recibieron asistencia por parte de facultativos médicos del SAME, quienes acudieron para brindar la atención necesaria en el lugar.

Luego de la evaluación médica inicial, los profesionales determinaron el traslado al Hospital San Juan Bautista de los ocupantes del rodado menor, con el objetivo de continuar con la asistencia correspondiente.

La intervención del servicio médico fue uno de los puntos centrales tras la colisión, ya que permitió atender a las personas afectadas y disponer su derivación al centro de salud mencionado.

Intervención policial y actuaciones judiciales

Luego del hecho, efectivos de la Comisaría Décima trabajaron en el lugar del siniestro. La presencia policial permitió llevar adelante las tareas vinculadas con el procedimiento posterior al choque.

Asimismo, sumariantes del Precinto Judicial N° 2 realizaron las actuaciones de rigor correspondientes. Estas diligencias forman parte del proceso destinado a documentar lo ocurrido y avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la colisión.