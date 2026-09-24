Salud de "Pity" Álvarez: estable y sin complicaciones, mientras continúa el juicio

El nuevo parte médico sobre la salud de Cristian "Pity" Álvarez informó que el músico se encuentra estable y sin complicaciones, aunque continúa internado en el Hospital Tornú, a la espera de ser trasladado a una clínica correspondiente a su obra social.

En las últimas horas, el artista había sufrido una crisis hipertensiva, situación que llevó a disponer su internación en el sector de terapia intermedia del Hospital Tornú y generó preocupación por su estado de salud. De acuerdo con la información aportada a la agencia Noticias Argentinas, Álvarez pasó una buena noche, mantuvo la presión arterial controlada y no presentó complicaciones durante el período de observación.

El cuadro registrado motivó la atención médica y la permanencia del músico en el hospital. Si bien estaba previsto que fuera derivado durante este miércoles, finalmente continuaba en el Tornú, por lo que se aguardaba que el traslado pudiera concretarse durante las próximas horas.

La internación ocurrió después de un choque

La internación de Pity Álvarez se conoció 24 horas después del choque que protagonizó en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal.

Ese episodio antecedió al cuadro de salud que posteriormente derivó en la internación del músico y en su permanencia bajo observación médica. El nuevo parte permitió conocer que, al momento de la actualización, el artista se encontraba estable y sin complicaciones. La presión arterial permanecía controlada y el seguimiento médico continuaba en el Hospital Tornú mientras se esperaba la derivación a una clínica de su obra social.

El juicio continuó pese a la internación

La situación médica de Álvarez no impidió que este miércoles se desarrollara una nueva audiencia del juicio en el que está acusado por el crimen de Cristian Díaz en 2018.

La jornada judicial se llevó adelante pese al cuadro de salud que atraviesa el músico. Durante la audiencia declararon Cristina Congiu, madre del artista, además de Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio, integrantes del círculo cercano del músico. La continuidad del proceso volvió a plantear la cuestión de la situación médica de Álvarez y su incidencia en el desarrollo del juicio.

Como ocurrió en otras oportunidades, al comienzo de la audiencia los defensores solicitaron nuevamente la suspensión del juicio. Sin embargo, el Tribunal rechazó el pedido y decidió continuar con la jornada prevista.

El Tribunal explicó por qué rechazó la suspensión

El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, respondió al abogado Javier Baños sobre los motivos por los cuales volvió a rechazar la solicitud de suspensión.

Goerner explicó que existe una situación que el Tribunal debe contemplar entre el desarrollo del proceso y el estado de Álvarez. "Acá tenemos un conflicto: debemos realizar el juicio porque así lo requiere la querella y la víctima y al mismo tiempo tenemos el cuadro de Álvarez", expresó el presidente del tribunal.

La explicación planteó de esta manera la necesidad de compatibilizar la continuidad del juicio con las condiciones de salud del acusado. El magistrado sostuvo además que, pese a las patologías que presenta Álvarez, el músico se encuentra en condiciones y que, entre las medidas adoptadas, se le otorgó la posibilidad de no comparecer.

La posición del Tribunal sobre la capacidad de Álvarez

Goerner también hizo referencia a una situación ocurrida anteriormente, cuando Álvarez salió de una internación y realizó declaraciones ante los medios. Según explicó el presidente del tribunal, el músico había manifestado en aquella oportunidad que se había puesto mal porque había escuchado a los peritos.

A partir de ese antecedente, el magistrado sostuvo que no se trataba de una situación en la que Álvarez no pudiera comprender de qué se trataba el proceso. "No es que no podía entender de qué se trataba el asunto y esto es lo que viene diciendo este Tribunal", señaló Goerner al explicar el criterio adoptado frente a los pedidos de suspensión.

El presidente del tribunal agregó que el juicio puede continuar debido a que no se advierte una situación novedosa que implique la suspensión. De esta manera, mientras el músico permanece bajo atención médica por el episodio de crisis hipertensiva, el proceso judicial continúa su desarrollo.