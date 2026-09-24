Caso Maira: cinco allanamientos, nuevos rastrillajes y Cejas continuará detenido

La investigación por la desaparición de Maira Romina Cabrera sumó este jueves nuevos procedimientos en la zona de Telaritos, donde durante la mañana se realizaron cinco allanamientos y nuevos rastrillajes con la intervención de diferentes equipos abocados a la búsqueda y al esclarecimiento del caso.

Las tareas se desplegaron a partir de algunos elementos surgidos de los últimos testimonios que se estaban tomando, lo que derivó en nuevas acciones de investigación en distintos sectores de la zona.

En los operativos participaron efectivos y especialistas de diferentes áreas, con recursos destinados tanto a la búsqueda como al análisis de posibles elementos vinculados con la investigación. Entre los grupos que intervinieron estuvieron:

Personal de canes.

Equipos de drones.

Laboratorio Satelital.

Criminalística.

Homicidios.

Grupos especiales.

La intervención conjunta de estos equipos permitió desarrollar nuevas tareas durante la mañana de este jueves, mientras la investigación continúa incorporando elementos surgidos de los testimonios y procedimientos realizados.

Allanamiento en la casa del padre de Cejas

Uno de los procedimientos se concretó en la casa del padre de Eduardo Cejas, quien era pareja de Maira Romina Cabrera. En ese allanamiento se habría producido el secuestro de un teléfono celular, aunque el dato fue señalado como no confirmado oficialmente por una fuente de la investigación.

El dispositivo será ahora sometido al análisis correspondiente. En particular, se prevé trabajar sobre su contenido y realizar su visualización, con el objetivo de determinar si la información que pueda contener aporta algún elemento de interés para la investigación. El teléfono quedó de esta manera incorporado a las medidas desarrolladas durante esta nueva jornada de procedimientos, mientras los investigadores aguardan los resultados de los análisis que se realicen sobre el dispositivo.

La medida forma parte de los cinco allanamientos efectuados durante la mañana y de las tareas de rastrillaje desplegadas en Telaritos.

La búsqueda sumó tecnología y equipos especializados

Las acciones realizadas este jueves no se limitaron a los allanamientos. También se desarrollaron nuevos rastrillajes en la zona, con la participación de personal especializado y distintos recursos técnicos. La intervención de canes, drones y Laboratorio Satelital, junto con integrantes de Criminalística, Homicidios y grupos especiales, permitió ampliar las tareas de búsqueda y relevamiento.

Los procedimientos tuvieron como punto de partida algunos elementos que habían surgido de los últimos testimonios que se encontraban siendo tomados dentro de la investigación. A partir de esos nuevos datos se dispusieron las acciones desarrolladas durante la mañana, que incluyeron recorridas y procedimientos en distintos sectores de Telaritos.

La investigación continúa así con diferentes líneas de trabajo y con la evaluación de los elementos que puedan surgir de los procedimientos realizados.

Cejas continuará privado de su libertad

En paralelo con las nuevas medidas de investigación, también se conoció una novedad vinculada con la situación procesal de Eduardo Cejas, ex pareja de Maira Romina Cabrera. Este debía recuperar la libertad este miércoles. Sin embargo, el control de detención se extenderá por ocho días más, por lo que continuará privado de su libertad mientras se desarrollan nuevas medidas y se analizan los elementos que están surgiendo.

La extensión de la situación de detención se produce en el contexto de los nuevos procedimientos realizados durante la jornada y de los elementos que comenzaron a incorporarse a la investigación. El avance de las medidas será ahora determinante para establecer cuáles serán los próximos pasos procesales.

Córdoba Andreatta espera los resultados

El Fiscal Luis Córdoba Andreatta aguarda ahora los resultados de los procedimientos realizados durante la mañana y de las tareas que continúen desarrollándose durante el resto de la jornada. A partir de esos resultados deberá analizarse cuáles serán los pasos siguientes y cuál será la decisión respecto de la situación de libertad de Cejas.

La continuidad de la detención por ocho días más permite, en este contexto, que se desarrollen las nuevas medidas y se evalúen los elementos obtenidos durante los procedimientos.

Entre ellos se encuentra el teléfono celular que habría sido secuestrado en la casa del padre de Cejas y que será sometido al análisis de su contenido y visualización.