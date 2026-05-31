Atacó a policías durante un operatido: quedó tras las rejas

Un procedimiento policial realizado en el oeste de la Capital culminó con la aprehensión de un joven de 23 años que estaría vinculado a una agresión denunciada por un hombre de 33 años. El hecho motivó un rápido despliegue de efectivos que, tras recibir las características de los sospechosos, lograron ubicar a tres personas señaladas como presuntas autoras del ataque.

La intervención tuvo lugar a partir de un requerimiento efectuado por el Sistema de Atención de Emergencias SAE-911. Como consecuencia de la comunicación recibida, personal de la Comisaría Quinta se dirigió hasta la calle Ingamana S/N°, donde tomó contacto con la persona damnificada.

Al arribar al lugar, los uniformados dialogaron con un hombre de 33 años de edad, quien manifestó que momentos antes habría sido agredido físicamente por tres personas de sexo masculino. Según relató a los efectivos, tras concretar la agresión los supuestos responsables emprendieron la fuga, alejándose del sector antes de la llegada de la Policía.

La búsqueda de los sospechosos

Con los datos aportados por el denunciante y las características físicas brindadas a los efectivos, se inició un recorrido preventivo por las inmediaciones con el objetivo de localizar a los presuntos autores del hecho.

La búsqueda arrojó resultados en poco tiempo. En las cercanías del lugar donde se habría producido la agresión, el personal policial observó a tres sujetos que coincidían con la descripción proporcionada por la víctima.

La presencia de las unidades móviles provocó una reacción inmediata entre los sospechosos. De acuerdo con la información oficial, dos de ellos decidieron escapar al advertir la llegada de los uniformados. Los individuos emprendieron la huida y, pese al operativo desplegado, lograron alejarse del lugar hasta ser perdidos de vista por los efectivos.

Un sospechoso fue aprehendido

Mientras dos de los señalados consiguieron escapar, la situación tomó otro rumbo con el tercer individuo identificado por los policías.

Según se informó, el joven habría adoptado una actitud agresiva ante la presencia policial. En ese contexto, presuntamente comenzó a arrojar elementos contundentes contra los efectivos que participaban del procedimiento. Frente a esta situación, los uniformados procedieron a reducirlo y concretaron su aprehensión en el lugar. El procedimiento permitió asegurar la presencia de uno de los sospechosos señalados en la denuncia inicial y evitar que continuara la situación de confrontación generada durante el operativo.

El aprehendido fue identificado por las autoridades como un joven de apellido Rubio, de 23 años de edad, quien quedó bajo custodia policial mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

Traslado y actuación judicial

Una vez finalizado el procedimiento, el joven fue trasladado y alojado en la Seccional Cuarta, dependencia que intervino por cuestiones de jurisdicción. Posteriormente se dio intervención a la Fiscalía en turno del Distrito Oeste, organismo judicial que tomó conocimiento de los acontecimientos y quedó a cargo de las actuaciones derivadas del procedimiento policial.

De manera paralela, las autoridades invitaron al hombre de 33 años que denunció la agresión a formalizar la presentación correspondiente mediante la radicación de una denuncia penal en el Precinto Judicial N° 4.

El procedimiento permitió concretar la aprehensión de uno de los presuntos involucrados en el hecho denunciado, mientras continúan las actuaciones judiciales y las tareas orientadas a esclarecer las circunstancias de la agresión reportada por el hombre de 33 años y a determinar la participación de las demás personas señaladas en el e