Golpeó a su hija y la amenazó con un machete: está detenido

Un nuevo episodio de violencia intrafamiliar generó la intervención de efectivos policiales en el departamento Valle Viejo, donde una joven denunció haber sido víctima de agresiones físicas y amenazas por parte de su propio padre.

El hecho ocurrió en el barrio Las Vías Oeste, una zona de la localidad de Sumalao, donde personal policial debió acudir tras tomar conocimiento de una situación de extrema gravedad que se desarrollaba en el interior de una vivienda.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, efectivos de la Comisaría de Sumalao se trasladaron hasta un domicilio ubicado en ese sector de Valle Viejo, donde procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Montivero, de 59 años de edad.

La intervención policial se produjo luego de que una joven de 25 años señalara al hombre como el presunto responsable de una serie de hechos violentos que habrían ocurrido momentos antes dentro del ámbito familiar.

La denuncia de la víctima

Según trascendió, la joven manifestó a los uniformados que había sido agredida físicamente por su padre. La acusación realizada por la víctima derivó en la inmediata actuación policial, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos denunciados y el riesgo que implicaban para su integridad.

La situación no se limitó únicamente a la agresión física. Conforme a la denuncia realizada por la joven, luego de golpearla, el hombre la habría amenazado utilizando un machete, circunstancia que elevó aún más la gravedad del episodio y motivó la adopción de medidas urgentes por parte del personal interviniente.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron secuestrar el machete que habría sido utilizado en las amenazas, elemento que quedó a disposición de la Justicia en calidad de secuestro para el avance de la investigación correspondiente.

La intervención policial y judicial

Tras concretar la aprehensión, los efectivos trasladaron al sospechoso hasta la dependencia policial, donde quedó alojado mientras avanzan las actuaciones judiciales.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que deberá determinar los pasos procesales a seguir en el marco de la causa iniciada a partir de los hechos denunciados.

Asimismo, la joven damnificada fue invitada por las autoridades a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 10, instancia fundamental para formalizar la presentación de los hechos y permitir el desarrollo de la investigación judicial.

Uno de los aspectos centrales del procedimiento fue el secuestro del machete mencionado por la víctima. La incautación de este elemento quedó incorporada a las actuaciones como parte de las pruebas que serán analizadas por la Justicia.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.



