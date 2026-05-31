"Nunca viví un silencio tan doloroso": la abogada del padre de Agostina reconstruyó el hallazgo del cuerpo

Mientras la investigación por la muerte de Agostina Vega continúa avanzando, la abogada del padre de la adolescente, Fernanda Alaniz, brindó un desgarrador testimonio sobre las horas previas al hallazgo del cuerpo y el momento en que se confirmó la noticia que la familia temía recibir.

En declaraciones realizadas al aire de TN, la letrada reconstruyó la escena que se vivió en el descampado de Córdoba donde finalmente fue encontrada la adolescente y describió el profundo impacto emocional que atravesaron quienes participaban de la búsqueda.

"Nunca había estado en presencia de un silencio tan doloroso", expresó Alaniz al recordar aquellos instantes posteriores a la confirmación del hallazgo. Su relato expuso la dimensión humana de una búsqueda que, hasta último momento, estuvo atravesada por la esperanza de encontrar a Agostina con vida.

La esperanza que persistía en medio de la búsqueda

Según contó la abogada, el padre de la joven, Gabriel Vega, aún conservaba expectativas de reencontrarse con su hija, incluso mientras participaba de los rastrillajes. Alaniz explicó que, pese a que los operativos se desarrollaban en procura de encontrar indicios sobre el paradero de la adolescente, el padre seguía imaginando el momento en que volvería a verla.

"Está muerto en vida, no puede entender", sostuvo la letrada al describir el estado emocional en el que se encuentra Gabriel Vega tras conocerse el desenlace del caso. La abogada relató que durante la jornada mantuvieron conversaciones en las que el padre hablaba de Agostina como si el reencuentro todavía fuera posible.

"Estábamos rastrillando y buscando un cuerpo, pero en algún momento del día él me hablaba de su hija viva. Me decía que cuando terminara todo nos íbamos a encontrar con Agostina, que la iba a conocer, que iba a ver cómo era su hija", recordó.

Según precisó, esa esperanza permaneció vigente hasta muy poco antes del hallazgo.

La confirmación de la noticia

Alaniz también explicó cómo se produjo la comunicación oficial que confirmó el hallazgo. Según indicó, fue el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien le transmitió la noticia.

La abogada reconoció que no tuvo fuerzas para comunicarle personalmente a Gabriel Vega lo que acababa de ocurrir. "No le pude decir nada. Le pedí por favor que se lo dijera él. Con lo que acabábamos de hablar", expresó.

Sus palabras reflejaron el impacto emocional que generó la situación entre quienes acompañaban la búsqueda y habían compartido con el padre las últimas horas de incertidumbre.

"Todas cabezas bajas y un silencio que me dejaba sorda"

Al reconstruir la escena posterior a la confirmación, Alaniz insistió en la sensación de dolor que se apoderó del lugar. La abogada describió una imagen marcada por el silencio y la conmoción colectiva.

"Eran todas cabezas bajas y un silencio que me dejaba sorda. Fue realmente horrible", manifestó. La descripción buscó transmitir el clima que se vivió en el descampado tras conocerse el resultado de la búsqueda y el impacto que generó la noticia entre quienes participaban de los operativos y acompañaban a la familia.

La autopsia, una pieza clave para la investigación

Más allá del profundo dolor que atraviesa a los allegados de Agostina Vega, la investigación continúa su curso y se prepara para una etapa considerada fundamental por la representación legal de la familia.

Alaniz explicó que los resultados de la autopsia serán determinantes para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido. Según indicó, el estudio permitirá obtener información esencial sobre distintos aspectos de la causa.

Entre los puntos que esperan esclarecer se encuentran:

La mecánica de la muerte.

El horario en que se produjo.

Otros detalles relevantes para la investigación.

La abogada señaló que estos elementos serán claves para definir los próximos pasos judiciales.

Otro de los aspectos abordados por Alaniz fue la calificación legal del caso. La letrada adelantó que, una vez analizados todos los elementos de prueba disponibles, podrían solicitar una modificación en la figura penal.

"Vamos a analizar todos los elementos para pedir que se recaratule como femicidio", afirmó. La definición dependerá de la evolución de la investigación y de la información que aporten las pericias y los estudios forenses.

La búsqueda de otras responsabilidades

Alaniz también sostuvo que la investigación no debe limitarse únicamente a la persona actualmente detenida. Según expresó, la familia no descarta la existencia de una cadena de responsabilidades vinculadas al hecho.

"No descartamos una cadena de responsabilidades. Esta persona no llegó a Agostina solo", aseguró. En ese sentido, explicó que buscarán reconstruir cómo se produjo el contacto con la adolescente y determinar si existieron otras personas involucradas en distintas etapas de los acontecimientos.

Asimismo, señaló que la posibilidad de nuevas responsabilidades continuará siendo evaluada a medida que avancen las tareas investigativas. "Vamos a ir dilucidando con el avance de la investigación si hay más responsables, pero no lo vamos a descartar", sostuvo.