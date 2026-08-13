Audiencia de apelación: la defensa de Filippín insistió en el sobreseimiento

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos fue escenario de la audiencia de expresión de agravios en el marco de una causa por un delito contra la integridad sexual que tiene como imputado a Nahuel Filippín, señalado en calidad de partícipe necesario.

Durante la audiencia, la defensa del acusado, representada por el abogado del foro local Juan Pablo Morales, insistió en que corresponde mantener el sobreseimiento que había sido dispuesto en mayo último por el juez de Control de Garantías de Cuarta Nominación, Marcelo Sago.

El planteo se produjo luego de la decisión adoptada por el magistrado, quien había resuelto el sobreseimiento de Filippín en una causa en la que oportunamente había sido imputado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal" en calidad de partícipe necesario.

La audiencia de expresión de agravios representa así una nueva instancia dentro del proceso judicial, luego de la resolución que había apartado a Filippín de la acusación en los términos planteados inicialmente.

El sobreseimiento

En mayo, el juez Marcelo Sago dictó el sobreseimiento de Nahuel Filippín. La decisión se produjo luego de que el imputado fuera señalado por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género como partícipe necesario en el hecho investigado.

La resolución significó el segundo revés judicial para la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, a cargo de Alejandra Antonino, dentro de esta causa.

Anteriormente, el mismo juez Sago había dispuesto la anulación de la elevación a juicio debido a una falla procesal. Esa situación estaba vinculada con un pedido de pericia psicológica de la víctima que no había sido resuelto oportunamente. De este modo, antes del sobreseimiento de Filippín, la investigación ya había atravesado una decisión judicial que había cuestionado el trámite procesal de la acusación.

La posterior resolución de mayo volvió a modificar el escenario de la causa al disponer el sobreseimiento de quien había sido imputado como partícipe necesario.

Qué sostiene la acusación fiscal

Según la acusación fiscal, Filippín habría tenido una intervención en los hechos que motivaron la investigación.

De acuerdo con esa hipótesis, Filippín trasladó a su ex pareja junto a Neri Maximiliano Sarmiento Balastegui, quien es primo de Filippín, hasta un inmueble ubicado en Banda de Varela.

La acusación sostiene que, una vez en el lugar, Filippín habría insistido para que su ex pareja mantuviera relaciones sexuales con Balastegui. Posteriormente, siempre según la acusación fiscal, Filippín se habría retirado del inmueble.

El planteo de la Fiscalía ubicó a Filippín dentro de la investigación en calidad de partícipe necesario, una calificación que fue posteriormente cuestionada en la resolución mediante la cual Sago dispuso el sobreseimiento. La situación procesal de Balastegui siguió, en cambio, un camino diferente dentro de la causa.

El criterio sobre la participación de Filippin

Uno de los puntos centrales de la decisión adoptada por el juez Marcelo Sago estuvo relacionado con el alcance de la participación que se atribuía a Filippín. Para el magistrado, los elementos incorporados a la causa no alcanzaban para acreditar un aporte esencial y determinante en el hecho, condición requerida para considerar que existió participación necesaria.

Ese criterio fue determinante para disponer el sobreseimiento de Filippín.

La diferencia entre la acusación y la valoración realizada por el juez se concentró, de este modo, en la entidad que podía atribuirse a la conducta señalada y en si los elementos reunidos permitían sostener que su intervención había constituido un aporte esencial y determinante para la comisión del hecho.

La defensa, encabezada por Juan Pablo Morales, volvió a sostener esta posición durante la audiencia realizada en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos.

Balastegui, elevado a juicio oral

Mientras la situación procesal de Filippín quedó definida por el sobreseimiento dispuesto en mayo, Neri Maximiliano Sarmiento Balastegui fue elevado a juicio oral.

Balastegui está señalado como presunto autor material del abuso sexual investigado. De esta manera, dentro de una misma causa se establecieron situaciones procesales diferentes para ambos involucrados. Filippín había sido imputado como partícipe necesario, mientras que Balastegui fue elevado a juicio oral en calidad de presunto autor material.

El juez Sago consideró que respecto de Filippín no estaban acreditados los elementos necesarios para sostener la participación necesaria en los términos planteados por la acusación.

La defensa volvió a plantear el sobreseimiento

En la reciente audiencia de expresión de agravios, el abogado Juan Pablo Morales insistió en la posición de la defensa y solicitó que se mantenga el sobreseimiento de Filippín. El planteo se produjo en el marco de la revisión de la resolución adoptada por el juez de Control de Garantías de Cuarta Nominación.

La causa llega así a esta instancia luego de atravesar diferentes decisiones judiciales que modificaron el curso de la investigación. Primero, Sago había anulado la elevación a juicio por una falla procesal vinculada con el pedido de pericia psicológica de la víctima. Posteriormente, en mayo, dispuso el sobreseimiento de Filippín al considerar que los elementos existentes no permitían acreditar un aporte esencial y determinante que justificara su imputación como partícipe necesario.

Ahora, con la audiencia de expresión de agravios realizada ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, la defensa volvió a insistir en ese criterio.

La causa continúa, de este modo, con una situación procesal diferenciada: Filippín permanece alcanzado por el sobreseimiento dispuesto por Sago y su defensa busca sostener esa decisión, mientras que Balastegui fue elevado a juicio oral como presunto autor material del abuso sexual.