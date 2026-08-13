Lo aprehendieron con medicamentos, un cartel luminoso y hasta una bolsa con carne

Personal de la Seccional Décima Tercera llevó adelante un procedimiento en el norte de la Capital que terminó con la aprehensión de un joven de apellido Becerra, de 23 años.

La intervención policial tuvo lugar sobre avenida Monseñor Sueldo, entre calle España y avenida San Juan Bautista, donde, de acuerdo con la información proporcionada, el joven habría intentado cometer ilícitos en viviendas de la zona. Las propiedades involucradas pertenecían a un joven y una mujer, ambos mayores de edad. A partir de la intervención de los efectivos, se concretó la aprehensión del sospechoso y se inició el procedimiento correspondiente.

El operativo permitió además avanzar sobre distintos elementos que se encontraban en poder del joven y cuya legítima propiedad y procedencia, según se informó, no pudo acreditar.

Medicamentos y más

Durante el procedimiento realizado en el lugar, los policías procedieron al secuestro de varios elementos. Entre ellos se encontraban blísteres de fármacos, además de distintos objetos cuya procedencia no pudo ser justificada por el joven. El detalle de los elementos incautados comprende:

Blísteres de fármacos.

Un cartel luminoso.

Un par de zapatillas.

Una bolsa con carne.

Según la información oficial, Becerra no pudo acreditar la legítima propiedad y procedencia de ninguno de estos elementos en el marco del procedimiento. La incautación de los objetos pasó a formar parte de las actuaciones realizadas por el personal policial, mientras se avanzaba en la determinación de su posible procedencia.

Luego de la intervención, el joven de 23 años fue trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte. Desde ese organismo judicial se indicaron las medidas que debían cumplimentarse a partir de lo ocurrido.

Dónde fue el robo

Más tarde, los efectivos policiales lograron determinar que algunos de los elementos secuestrados habrían sido sustraídos de un local comercial ubicado en el barrio 100 Viviendas Norte. El comercio sería propiedad de una persona del sexo masculino, quien fue localizada a partir de las tareas realizadas por los investigadores luego del procedimiento.

La información proporcionada señala que, ante esta situación, se invitó al propietario del local comercial a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 8.

Este nuevo elemento incorporó al procedimiento una situación vinculada con la posible sustracción de objetos de un comercio, además de la intervención inicial relacionada con los presuntos intentos de cometer ilícitos en viviendas de la zona.