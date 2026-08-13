Otro voraz incendio en Capital: un automóvil quedó con daños totales

Un importante operativo de emergencia se desplegó luego de que un automóvil Ford Taunus se incendiara en la vía pública, en un episodio ocurrido en la intersección de la avenida Bonifacio Cobacho y pasaje José G. González.

La intervención se produjo a partir de una solicitud realizada por el Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911), que requirió la presencia de efectivos policiales ante la situación registrada con el vehículo. Tras recibir el aviso, personal de la Comisaría Sexta se trasladó hasta el lugar indicado. Al arribar, los efectivos encontraron el automóvil envuelto en un incendio y procedieron a constatar la situación para activar la respuesta correspondiente.

La emergencia requirió la intervención de personal especializado debido a la magnitud del foco ígneo y al riesgo que representaba para el propio rodado.

¿Dónde se inició el fuego?

Una vez en el lugar, los policías constataron que, por causas que se investigan, el foco ígneo se habría originado en el interior del automóvil.

El Ford Taunus era propiedad de un hombre de 33 años de edad, según la información proporcionada. Hasta el momento, las circunstancias que provocaron el inicio del incendio permanecen bajo investigación. La información oficial señala específicamente que las causas del fuego son materia de averiguación, por lo que el procedimiento continuó con la intervención de las autoridades correspondientes.

Ante la situación, los efectivos de la Comisaría Sexta solicitaron la presencia de sus pares de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes acudieron al lugar para desarrollar las tareas propias de su especialidad.

Bomberos trabajaron para sofocar las llamas

La llegada de los efectivos de Bomberos permitió iniciar las maniobras destinadas a controlar el incendio y evitar que las llamas continuaran afectando el vehículo.

Los integrantes de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia realizaron las tareas correspondientes para sofocar el foco ígneo. Finalmente, lograron controlar y apagar las llamas. Sin embargo, la intensidad del incendio provocó daños materiales totales en el vehículo. El automóvil quedó completamente afectado como consecuencia del fuego.

Intervención judicial

Una vez sofocado el incendio, el procedimiento continuó con la intervención de la autoridad judicial correspondiente. En este marco, se dio participación a sumariantes de la Unidad Judicial N.º 6, quienes quedaron a cargo de labrar las actuaciones correspondientes relacionadas con el episodio.

Las actuaciones se realizaron bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que intervino en el procedimiento.

La intervención judicial permitirá avanzar sobre las circunstancias que rodearon el incendio y sobre las causas que provocaron el inicio del fuego dentro del automóvil. La información oficial no establece por el momento un origen determinado, sino que señala que se trata de un hecho cuyas causas se encuentran en investigación.