Caso Maradona: un cardiólogo declarará sobre la Junta Médica que analizó la muerte del astro

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este jueves con la declaración de un especialista en cardiología que participó del análisis de la Junta Médica Interdisciplinaria llevada a cabo en 2021.

Se trata del médico Gustavo Di Niro, jefe del área de Cardiología del Hospital Central Municipal de San Isidro Doctor Melchor Ángel Posse y miembro del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA).

El profesional prestará testimonio ante los jueces en una jornada que volverá a poner bajo análisis las conclusiones de aquella Junta Médica, cuyo contenido constituye uno de los elementos centrales vinculados con la investigación sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento del célebre futbolista.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que Di Niro será el cardiólogo que declarará este jueves y que su exposición estará relacionada con el trabajo realizado por la Junta Médica Interdisciplinaria.

Las conclusiones sobre el estado cardíaco

El análisis fue solicitado por los fiscales adjuntos del Departamento Judicial de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y por la fiscal de la UFI Descentralizada de Benavídez, Laura Capra.

Entre las conclusiones alcanzadas por los especialistas se determinó que el corazón de Maradona estaba excedido de tamaño. El estudio también ratificó los resultados de la autopsia realizada en la Morgue de San Fernando. De acuerdo con aquella evaluación, las causas fueron insuficiencia cardíaca congestiva con edema agudo de pulmón y miocardiopatía dilatada.

Estos elementos forman parte del análisis que será retomado durante la declaración de Di Niro, en una instancia en la que se buscará profundizar sobre las conclusiones médicas establecidas en 2021.

La Junta Médica Interdisciplinaria abordó distintos aspectos vinculados con el estado de salud del paciente y con la atención que recibió durante el período previo a su muerte.

Las 12 horas de agonía y la falta de controles

Uno de los puntos más relevantes de las conclusiones de la Junta Médica está relacionado con el tiempo durante el cual, según el análisis, Maradona habría permanecido en estado de agonía.

Los especialistas establecieron que el paciente agonizó durante "12 horas" desde las 00:30 del 25 de noviembre de 2020. A su vez, señalaron que durante ese período no habría sido controlado por los enfermeros. Este aspecto se convirtió en uno de los puntos más cuestionados por las defensas en el marco del caso.

La referencia a esas 12 horas forma parte de las conclusiones que serán retomadas en el segundo juicio y que buscan establecer las circunstancias médicas que rodearon las últimas horas de vida de Maradona.

El análisis de los profesionales no se limitó al estado cardíaco del paciente, sino que también abordó su capacidad para tomar decisiones vinculadas con su propia salud.

La capacidad para decidir sobre su salud

Otro de los puntos destacados de la Junta Médica estuvo relacionado con el estado mental de Maradona. Según las conclusiones de los especialistas, el célebre futbolista "al menos desde la internación en la Clínica Ipensa, no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, ni en condiciones de tomar decisiones sobre su salud".

Esta consideración forma parte de los aspectos analizados por la Junta Médica Interdisciplinaria y se incorpora al conjunto de elementos que serán expuestos durante el testimonio de Di Niro.

La evaluación médica, de esta manera, contempló tanto las condiciones físicas del paciente como su situación mental y su capacidad para intervenir en decisiones relacionadas con su atención sanitaria.

Un fuerte cuestionamiento al equipo médico

Las conclusiones de la Junta Médica también incluyeron un severo cuestionamiento respecto del equipo encargado de la atención de Maradona. Los especialistas calificaron al equipo médico como "inadecuado, deficiente y temerario".

A partir del análisis de la documentación, además, sostuvieron que el equipo médico tratante habría tenido conocimiento de la posibilidad de un desenlace fatal y que, pese a ello, no habría modificado sus conductas ni el plan médico y asistencial.

La conclusión de la Junta Médica señaló: "Se puede inferir de la documental que fuera analizada por esta Junta Médica Interdisciplinaria, que el equipo médico tratante se representó cabal y acabadamente la posibilidad del resultado fatal respecto del paciente, siendo absolutamente indiferentes a esa cuestión, no modificando sus conductas y plan médico/asistencial trazado manteniendo las omisiones perjudiciales procedentemente apuntadas, abandonando 'a su suerte' el estado de salud del paciente".

Este análisis constituye uno de los puntos centrales sobre los que gira la discusión judicial en torno a la atención recibida por Maradona durante el período previo a su muerte.

Quiénes ya declararon ante los jueces

Antes de esta nueva declaración, ya comparecieron ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, en los Tribunales de San Isidro, distintos profesionales y responsables vinculados con la atención de Maradona.

Entre quienes ya prestaron declaración se encuentran:

Leopoldo Luque , neurocirujano.

, neurocirujano. Agustina Cosachov , psiquiatra.

, psiquiatra. Carlos Díaz , psicólogo.

, psicólogo. Nancy Forlini , jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical.

, jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical. Ricardo Omar Almirón , enfermero.

, enfermero. Mariano Perroni , coordinador de enfermería.

, coordinador de enfermería. Pedro Di Spagna, médico.

La continuidad del juicio vuelve a poner el foco sobre los distintos elementos médicos y asistenciales que rodearon los últimos días de vida de Maradona.