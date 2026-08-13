Operativos: seis personas arrestadas y 13 vehículos incautados

Los operativos de control vehicular y prevención continúan desarrollándose tanto en la Capital como en distintos sectores del interior provincial, con presencia de efectivos de diferentes dependencias policiales y grupos especiales de la Institución.

En esta oportunidad, los procedimientos alcanzaron jurisdicciones de Capital, Valle Viejo, El Alto y Capayán, donde se llevaron adelante recorridos preventivos, controles de vehículos e identificación de personas.

El despliegue estuvo a cargo de efectivos de las Seccionales Primera, Cuarta y Sexta de la Capital, además de personal policial de Santa Rosa, Villa Dolores y Tapso, correspondientes a los departamentos Valle Viejo y El Alto, respectivamente.

A este esquema se sumó también la intervención de efectivos de la Comisaría Departamental Chumbicha, correspondiente al departamento Capayán. Los procedimientos fueron realizados conjuntamente con los diferentes grupos especiales de la Institución, ampliando el despliegue preventivo en las jurisdicciones alcanzadas.

Seis personas arrestadas

Como resultado de los operativos, los efectivos policiales procedieron al arresto de seis personas, todas mayores de edad. De acuerdo con la información proporcionada, ante cada uno de estos procedimientos se labraron las actuaciones de rigor correspondientes. La intervención policial se desarrolló en el marco de los recorridos preventivos, los controles vehiculares y las tareas de identificación de personas realizadas durante los operativos.

El resultado forma parte del despliegue realizado en las distintas jurisdicciones alcanzadas por los controles, donde la presencia policial estuvo orientada a las tareas preventivas y al cumplimiento de las normas establecidas.

Los datos principales relacionados con los arrestos son:

Seis personas arrestadas.

Todas las personas involucradas son mayores de edad .

. Se labraron las actuaciones de rigor correspondientes.

Un automóvil y doce motocicletas incautados

Durante los procedimientos también se produjo la incautación de 13 vehículos: un automóvil y doce motocicletas de distintas marcas y cilindradas. Según la información oficial, las medidas fueron adoptadas debido a que los conductores de esos vehículos infringieron lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito y en el Código de Faltas de la Provincia.

Los vehículos fueron posteriormente remitidos a las dependencias correspondientes y a los corralones municipales, de acuerdo con cada procedimiento.

El detalle de los rodados incautados comprende:

1 automóvil.

12 motocicletas.

Motocicletas de distintas marcas y cilindradas .

. Total de vehículos incautados: 13.

La intervención se produjo específicamente en el marco de los controles vehiculares desplegados por el personal policial en las diferentes jurisdicciones.

Controles en Capital, Valle Viejo, El Alto y Capayán

El operativo tuvo una cobertura territorial amplia. En la Capital, participaron efectivos de las Seccionales Primera, Cuarta y Sexta. En Valle Viejo, intervinieron efectivos de Santa Rosa y Villa Dolores, mientras que en El Alto participó personal de Tapso.

En Capayán, el procedimiento contó con efectivos de la Comisaría Departamental Chumbicha. La participación conjunta de estas dependencias permitió desarrollar controles en diferentes jurisdicciones, acompañados por los grupos especiales de la Institución.

El esquema incluyó tres ejes principales: recorridos preventivos, operativos de control vehicular e identificación de personas. Sobre esa base se produjeron los arrestos y las incautaciones informadas.

Infracciones que derivaron en las incautaciones

La incautación del automóvil y de las doce motocicletas estuvo vinculada con infracciones detectadas durante los controles. Los conductores de los vehículos infringieron disposiciones contempladas tanto en la Ley Nacional de Tránsito como en el Código de Faltas de la Provincia.

Una vez concretadas las medidas, los rodados fueron trasladados a las dependencias policiales y corralones municipales correspondientes, donde quedaron remitidos conforme al procedimiento establecido.

El operativo permitió, de esta manera, concentrar en una misma intervención distintas acciones preventivas: el control de la circulación vehicular, la identificación de personas y la aplicación de medidas ante infracciones detectadas por los efectivos.