Audiencia: La Defensa pidió la libertad de Mónica Murua

En ámbitos de la Cámara de Apelación y Exhorto concluyó la audiencia de oposición a la prisión preventiva planteada por la defensa de la imputada Mónica Murua, quien se encuentra cumpliendo la prisión preventiva junto a su hijo Jorge “Castrulli” Castro por el homicidio de Miguel Ángel Ferreyra, hecho ocurrido el 10 de septiembre pasado en el departamento Valle Viejo.

Luego de escuchar a la defensa, quien solicitó la libertad de su asistida entendiendo que no existe riesgo procesal alguno entendiendo que en el expediente no quedan más pruebas por producirse y que por la edad avanzada de la mujer no eludirá a la justicia. Fue el turno del fiscal de la causa Dr. Laureno Palacios quien expuso sus argumentos solicitando básicamente a los jueces que confirmen el fallo emitido por el Juzgado de Control de Garantías y que Murua siga detenida.

Finalmente, los magistrados resolvieron pasar a un cuarto intermedio para el próximo 14 de diciembre cuando resolverán si la imputada Murua recupera la libertad o continua presa hasta el debate oral.

Cabe recordar que Mónica Murua se encuentra cumpliendo la prisión preventiva en su domicilio por su estado de salud.