Recuperan dinero robado y aprehenden a dos hombres tras un desorden en Catamarca

En la noche de hoy, alrededor de las 21:00, efectivos de la Comisaría Novena tomaron conocimiento de una situación de conflicto luego de un requerimiento emitido por el SAE-911, que alertaba sobre un supuesto desorden en un domicilio ubicado en el barrio 172 Viviendas Sur.

Ante la información recibida, los uniformados se trasladaron hasta el lugar indicado para verificar lo ocurrido e intervenir en la situación. Al arribar al domicilio, el personal policial llevó adelante las actuaciones correspondientes y procedió a la identificación de las personas involucradas en el episodio.

Dos hombres fueron aprehendidos durante el procedimiento

Como resultado de la intervención, los efectivos de la Comisaría Novena procedieron a la aprehensión de dos sujetos, identificados con los apellidos Romero, de 25 años de edad, y Gómez, de 37 años.

Según lo informado en el procedimiento, ambos masculinos fueron señalados por un grupo de personas presentes en el lugar como los supuestos autores de haber sustraído dinero en efectivo perteneciente a un joven de 18 años de edad.

El hecho denunciado derivó en la actuación policial y en la recuperación del dinero que habría sido sustraído. De esta manera, el procedimiento permitió avanzar con la intervención correspondiente y poner a disposición de la Justicia a los involucrados.

A disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur

Tras la intervención policial, los dos hombres fueron trasladados a la dependencia correspondiente, donde quedaron alojados a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur.

De esta manera, el procedimiento quedó bajo la órbita judicial correspondiente, mientras continúan las actuaciones relacionadas con el episodio ocurrido en el barrio 172 Viviendas Sur.