Extraditan desde Tucumán a una mujer detenida por una causa de drogas

En la jornada de ayer, personal de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia llevó adelante un procedimiento judicial que culminó con la extradición de una mujer de 31 años de edad, en el marco de una causa por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

El operativo fue realizado bajo las directivas del Juzgado Federal N° 1, a cargo del Dr. Miguel Ángel Contreras, autoridad judicial que dispuso las medidas correspondientes para dar cumplimiento al procedimiento. En ese contexto, los efectivos policiales se trasladaron hasta el Departamento Trancas, en la vecina provincia de Tucumán, con el objetivo de ejecutar un exhorto judicial.

La intervención se desarrolló conforme a las directivas impartidas por la autoridad competente, permitiendo avanzar con el traslado de la mujer, quien al momento del procedimiento se encontraba en calidad de detenida.

Cumplimiento de un exhorto judicial

El procedimiento tuvo como eje el cumplimiento de un exhorto, diligencia que fue ejecutada por el personal especializado de la Dirección Drogas Peligrosas. Para ello, la comisión policial se constituyó en el Departamento Trancas, desde donde se concretó la extradición de la mujer requerida por la Justicia.

De acuerdo con la información suministrada, la mujer, de 31 años de edad, permanecía detenida por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, normativa bajo la cual se desarrolla la investigación judicial.

La actuación policial respondió a las disposiciones emanadas del Juzgado Federal N° 1, que intervino en el procedimiento y ordenó las diligencias necesarias para concretar el traslado de la detenida desde la provincia de Tucumán hacia esta jurisdicción.

Traslado y alojamiento en la Capital

Una vez finalizado el procedimiento de extradición, la mujer fue trasladada a esta provincia, donde quedó alojada en la Comisaría de la Mujer de esta Ciudad Capital.

A partir de ese momento, la detenida quedó a disposición de la Justicia interviniente, organismo que continuará con las actuaciones correspondientes dentro de la causa en la que se investiga la presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.