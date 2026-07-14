Causa Maradona: Luque volvió a declarar y afirmó que "siempre luchó" para que dejara el alcohol

El neurocirujano y ex médico personal de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, volvió a declarar en el juicio que investiga la muerte del astro argentino y sostuvo que "siempre luchó" para que el paciente "deje el alcohol".

Durante su intervención, Luque pidió la palabra ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 de San Isidro para realizar una serie de precisiones vinculadas con su actuación profesional y con el rol que desempeñó durante la atención médica de Maradona.

En ese contexto, el médico ratificó que es neurocirujano, tal como había señalado previamente en la reunión realizada en la Clínica Olivos, encuentro en el que se resolvió la externación del célebre futbolista luego de la operación por el hematoma subdural. Esa decisión derivó posteriormente en el traslado de Maradona al country San Andrés, ubicado en el partido bonaerense de Tigre.

Precisiones sobre Mario Schitter y las reuniones médicas

Según informaron fuentes del caso, Luque también hizo referencia a la participación del médico Mario Schitter, quien había atendido a Maradona el 4 de enero de 2000 durante el episodio cardíaco ocurrido en Punta del Este.

En ese sentido, el neurocirujano aclaró que "no le prohibió la entrada" para visitar a Maradona mientras permanecía internado en el sanatorio de Vicente López. Por el contrario, sostuvo que el especialista "lo vio y participó de varias reuniones", descartando cualquier impedimento para que Schitter formara parte de los encuentros vinculados con la atención del paciente.

Asimismo, Luque explicó que "solo sugirió acompañantes terapéuticos", en referencia a la participación del médico que actualmente reside en España y que viajó especialmente para comparecer en este segundo debate oral y público por el supuesto delito de homicidio simple con dolo eventual en perjuicio del oriundo de Villa Fiorito.

La internación domiciliaria, eje de su defensa

Uno de los aspectos centrales de la declaración estuvo orientado a diferenciar su función respecto de la atención que recibió Maradona durante la internación domiciliaria.

Luque remarcó que no se encontraba a cargo de ese dispositivo de atención desarrollado en la localidad de Benavídez. Según manifestó, el paciente era asistido por personal de Swiss Medical y por un equipo de salud mental, integrado por la psiquiatra Agustina Cosachov.

En ese marco, fue categórico al afirmar:

"Yo no dirigía ni participaba en ninguno de esos dos grupos".

Con esa declaración, el ex médico de cabecera buscó dejar en claro que no ejercía funciones de conducción ni intervención dentro de los equipos responsables de la asistencia médica y de salud mental durante la permanencia de Maradona en el barrio cerrado de la zona norte bonaerense.

El alcance de su vínculo con el entorno del paciente

Otro de los puntos abordados durante su exposición estuvo relacionado con la comunicación que mantenía con las personas cercanas al ex futbolista.

Luque reconoció que el personal de seguridad y los allegados contaban con su número de teléfono, aunque explicó que ello obedecía a una razón específica.

Según indicó, "sabían que era médico, no porque esté a cargo de la internación domiciliaria", diferenciando la disponibilidad para ser contactado de una eventual responsabilidad sobre la conducción del tratamiento que se desarrollaba en el domicilio.

Esa aclaración formó parte de la serie de precisiones realizadas por el imputado para delimitar cuál era, según su versión, el alcance de su intervención profesional durante ese período.

La referencia al consumo de alcohol

Durante su declaración, Luque volvió a mencionar un aspecto que consideró relevante en relación con la salud del paciente.

El neurocirujano aseguró que "siempre luchó" para que Diego Armando Maradona "deje el alcohol", presentando esa afirmación como parte de su actuación médica mientras mantuvo vínculo con el ex entrenador de la Selección argentina.

La expresión se sumó al resto de las explicaciones brindadas ante el tribunal, en una audiencia en la que el médico centró buena parte de su exposición en precisar cuál fue su participación, qué decisiones integró y cuáles, según sostuvo, quedaron fuera de su responsabilidad.

Los principales puntos de la declaración

Entre los aspectos destacados de la exposición de Leopoldo Luque se encuentran:

Ratificó que es neurocirujano .

que es . Recordó la reunión realizada en la Clínica Olivos , donde se resolvió la externación de Maradona tras la operación por el hematoma subdural .

, donde se resolvió la externación de Maradona tras la operación por el . Señaló que Mario Schitter no tuvo prohibido el ingreso y que participó de diversas reuniones.

no tuvo prohibido el ingreso y que participó de diversas reuniones. Indicó que únicamente sugirió acompañantes terapéuticos .

. Afirmó que no estaba a cargo de la internación domiciliaria en Benavídez.

en Benavídez. Explicó que la asistencia correspondía al personal de Swiss Medical y a un equipo de salud mental , incluida la psiquiatra Agustina Cosachov .

y a un , incluida la psiquiatra . Sostuvo que no dirigía ni integraba esos grupos de atención.

esos grupos de atención. Reconoció que allegados y personal de seguridad tenían su teléfono porque sabían que era médico, no por ejercer la conducción de la internación domiciliaria .

. Reiteró que **"siempre luchó" para que Diego Armando Maradona dejara el consumo de alcohol.

La nueva declaración de Leopoldo Luque quedó así incorporada al desarrollo del juicio, con una exposición centrada en precisar su rol dentro de la atención médica brindada a Diego Armando Maradona, en diferenciar responsabilidades respecto de la internación domiciliaria y en reiterar que, durante su vínculo profesional con el paciente, impulsó que abandonara el consumo de alcohol.