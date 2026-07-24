Barrelier cobró dos subsidios mientras estaba imputado en 2025: la explicación

Claudio Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina Vega, recibió dos subsidios provinciales meses después de haber sido imputado por un antecedente previo al crimen que actualmente se investiga.

La información corresponde al subprograma "Emergencias Sociales y Naturales", dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Según publicó la red Ruido, Barrelier recibió dos pagos de $120.000 cada uno, correspondientes a noviembre y diciembre de 2025. El dato generó atención porque los aportes fueron otorgados seis meses después del episodio ocurrido en mayo de ese mismo año, cuando una mujer escapó del domicilio de Barrelier y denunció haber sido privada de la libertad.

Ese antecedente se produjo antes del caso de Agostina Vega, ocurrido en mayo de 2026. Desde entonces, Barrelier permanece detenido y acusado por el femicidio.

La situación abrió interrogantes sobre el acceso a la asistencia estatal mientras el beneficiario se encontraba imputado por un caso anterior. Ante la difusión de la información, el Ministerio de Desarrollo Social brindó precisiones sobre el procedimiento administrativo seguido para otorgar el beneficio.

La explicación del Ministerio de Desarrollo Social

Desde la cartera provincial confirmaron que durante el año pasado Barrelier recibió "un subsidio provincial otorgado en dos cuotas de $120.000".

Según la explicación oficial, el beneficio fue solicitado por el propio Barrelier a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi), de acuerdo con el procedimiento previsto para este tipo de asistencia. El Ministerio también señaló que el otorgamiento del subsidio quedó registrado en el Portal de Transparencia de la Provincia, donde puede ser consultado por cualquier ciudadano.

De acuerdo con la información brindada por Desarrollo Social, las solicitudes de subsidios por subsistencia que ingresan a través de CiDi son analizadas por equipos técnicos. El proceso incluye distintos controles destinados a evaluar la situación del solicitante y determinar si corresponde la asistencia.

Entre los mecanismos previstos se encuentran:

Solicitud de la Certificación Negativa de ANSES.

Verificación de la existencia de empleo formal declarado o determinados beneficios.

Entrevista con el solicitante.

Elaboración de un informe social.

Evaluación de la situación socioeconómica y de la necesidad de asistencia.

Qué controles se realizaron en el caso

Según la respuesta oficial, la Certificación Negativa de ANSES presentada en el trámite acreditó que "el solicitante no registraba empleo formal" en relación de dependencia ante ese organismo.

Además, se realizó una entrevista y se elaboró un informe social a cargo de una trabajadora social. Ese procedimiento tuvo como objetivo evaluar la situación socioeconómica de Barrelier y determinar la necesidad de la asistencia solicitada.

Desde Desarrollo Social explicaron que el subsidio no se otorga de manera automática. La cartera provincial indicó que solo cuando se cumplen los requisitos establecidos y las evaluaciones técnicas y sociales resultan favorables se dispone el otorgamiento del beneficio.

De esta manera, la explicación oficial se centró en el procedimiento administrativo utilizado para analizar el pedido y en los controles previstos para los subsidios por subsistencia.

Un trámite realizado por los mecanismos oficiales

El Ministerio remarcó que el beneficio fue tramitado por el propio Barrelier mediante los mecanismos oficiales disponibles. La solicitud ingresó a través de CiDi, fue sometida a las evaluaciones correspondientes y quedó registrada en los sistemas públicos de transparencia de la Provincia.

El organismo también destacó que el otorgamiento se encuentra debidamente registrado en el Portal de Transparencia, de modo que la información puede ser consultada por cualquier ciudadano. La situación, sin embargo, quedó bajo la lupa por el momento en que fueron entregados los fondos. Barrelier recibió los pagos en noviembre y diciembre de 2025, mientras ya había transcurrido el episodio de mayo de ese año en el que una mujer escapó de su domicilio y denunció haber sido privada de la libertad.

Ese antecedente fue previo al caso de Agostina Vega, ocurrido en mayo de 2026, por el cual Barrelier permanece detenido acusado por el femicidio.

La respuesta oficial frente a la controversia

El caso combina la situación judicial de Barrelier con el funcionamiento de los mecanismos provinciales de asistencia social. Mientras el detenido enfrenta una acusación por el femicidio de Agostina Vega y ya había sido imputado por un episodio anterior, el Ministerio de Desarrollo Social sostuvo que el subsidio fue otorgado luego de cumplir con el procedimiento vigente.

La cartera provincial insistió en que:

La solicitud fue realizada por el propio beneficiario a través de CiDi .

. El trámite correspondió al subprograma "Emergencias Sociales y Naturales" .

. El subsidio fue abonado en dos cuotas de $120.000 durante noviembre y diciembre de 2025.

durante noviembre y diciembre de 2025. Se verificó la situación laboral mediante la Certificación Negativa de ANSES .

. Se realizó una entrevista y un informe social.

El otorgamiento quedó registrado en el Portal de Transparencia de la Provincia.

Desde Desarrollo Social remarcaron que la asistencia fue evaluada bajo el procedimiento vigente y que solo se autorizó luego de que las evaluaciones técnicas y sociales resultaran favorables.

Así, la información sobre los dos subsidios cobró relevancia a partir de la situación judicial posterior de Claudio Barrelier. El Ministerio, ante la difusión del caso, explicó que el beneficio se tramitó mediante los canales oficiales, fue sometido a los controles establecidos para este tipo de asistencia y quedó asentado en los sistemas públicos de transparencia de la Provincia.