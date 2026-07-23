Extraditaron a Brasil a un argentino acusado de abusar de su hijastra de 12 años

Un ciudadano argentino de 32 años fue extraditado a Brasil luego de ser detenido en la provincia de Misiones, donde permanecía prófugo de la Justicia de ese país. Está acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 12 años, en un caso que derivó en una investigación judicial de alto impacto.

De acuerdo con la información difundida por la Policía Federal Argentina (PFA), los hechos investigados habrían ocurrido entre marzo y abril de 2025 en la vivienda familiar donde convivían en Brasil. Como resultado de la investigación, una prueba de ADN confirmó que el detenido era el padre biológico del bebé que posteriormente dio a luz la menor.

Tras el inicio del proceso judicial, el acusado escapó de Brasil y se mantuvo oculto hasta que el Segundo Juzgado del Distrito de Ituporanga ordenó su captura internacional. La Oficina Central Nacional de Brasilia emitió una notificación roja de Interpol para localizarlo.

La captura se concretó en diciembre del año pasado en la provincia de Misiones, donde fue identificado por efectivos de la policía provincial. Posteriormente quedó a disposición del Juzgado Federal de Eldorado, que intervino en el trámite de extradición.

La División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA coordinó la entrega del acusado con las autoridades brasileñas a través de los mecanismos de cooperación internacional. El traslado se realizó en el paso fronterizo entre Bernardo de Irigoyen y Dionísio Cerqueira.

El hombre quedó a disposición de la Justicia brasileña, donde continuará el proceso penal en su contra por los delitos que se le imputan.

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