Femicidio de Agostina Vega: realizan una nueva pericia en la casa de Barrelier

A dos meses del brutal femicidio de Agostina Vega, la investigación suma este jueves una nueva medida clave en la casa de Claudio Barrelier, señalado como el autor material del crimen ocurrido en la provincia de Córdoba.

En medio de la feria judicial, se desarrolla una pericia visual en el domicilio ubicado en la calle Juan del Campillo al 878, en barrio Cofico, señalado como el lugar en el que fue asesinada la adolescente.

El objetivo central del procedimiento es avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido y determinar si otras personas que se encontraban en la vivienda al momento del hecho pudieron haber tenido algún tipo de responsabilidad en el femicidio. La medida fue confirmada por fuentes del caso y contará con la participación de todas las partes involucradas en la investigación, las defensas y las querellas.

Un recorrido visual para buscar nuevas respuestas

La pericia contempla un recorrido visual por el domicilio. La diligencia permitirá observar nuevamente las características del lugar y avanzar sobre distintos elementos vinculados con la investigación.

El procedimiento tiene especial relevancia porque podría aportar información para establecer si existen otros posibles implicados, más allá de las cuatro personas que ya se encuentran detenidas en el marco de la causa.

Los detenidos son:

Claudio Barrelier.

Osvaldo Fassetta.

Soledad Andreani.

Marianela Palmero.

La investigación busca determinar si alguna de las personas que se encontraba en la vivienda al momento del hecho tuvo responsabilidad y si, a partir de los resultados de la nueva pericia, pueden surgir elementos que modifiquen el alcance de la causa.

Expectativa por nuevos movimientos en la casa de barrio Cofico

Se espera que durante el transcurso de la mañana se registren movimientos en la vivienda ubicada en Juan del Campillo al 878, en el barrio Cofico. El domicilio es señalado como el lugar donde fue asesinada Agostina Vega y vuelve a convertirse en el centro de una diligencia judicial destinada a aportar nuevos elementos a la investigación.

La participación de todas las partes, defensas y querellas permitirá que el procedimiento se desarrolle con la presencia de los distintos actores que intervienen en la causa. La pericia visual se realiza en un contexto en el que la investigación busca profundizar en las circunstancias del femicidio y en la posible intervención de otras personas.

La casa, que ya había sido incorporada al expediente como escenario del crimen, vuelve así a ser recorrida en el marco de una nueva medida que podría tener consecuencias sobre el futuro de la investigación.

A dos meses de un femicidio que conmocionó al país

Este jueves se cumplen dos meses del brutal femicidio de Agostina Vega, un hecho que estremeció no solo a la provincia de Córdoba, sino también a la Argentina. La fecha coincide con el desarrollo de esta nueva pericia, lo que otorga especial relevancia al avance de la investigación. La medida se produce mientras la Justicia busca determinar con mayor precisión las responsabilidades vinculadas con el crimen.

Hasta el momento, la causa tiene cuatro personas detenidas: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero. Sin embargo, la nueva diligencia apunta precisamente a establecer si pudo haber más personas involucradas en lo ocurrido.

El procedimiento se realiza en la vivienda donde fue asesinada la adolescente y se concentra en una revisión visual del lugar, con la intervención de las partes que participan del proceso.

La posibilidad de nuevas detenciones

Uno de los principales interrogantes que abre esta nueva etapa de la investigación es si los resultados de la pericia pueden derivar en nuevas detenciones.

De acuerdo con la información del caso, con el cierre de estas nuevas pericias podrían realizarse nuevas detenciones. La posibilidad dependerá de los elementos que surjan de la diligencia y de la evaluación de la responsabilidad que pudiera corresponder a otras personas que estaban en la vivienda al momento del hecho.

La medida, por lo tanto, no se limita a una nueva observación del domicilio. El recorrido visual busca aportar información que permita determinar si existen otros implicados y ampliar, eventualmente, el alcance de la investigación.

El procedimiento se desarrolla mientras la causa continúa avanzando y con la participación de las defensas y las querellas, en un momento en el que la Justicia procura profundizar el análisis de lo ocurrido.