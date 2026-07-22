Catamarca: : huyó por los techos tras ver a la Policía y terminó aprehendido

En el transcurso de la tarde de hoy, exactamente a las 18:10, una intervención realizada en el ejido urbano derivó en un rápido procedimiento de seguridad. La secuencia de los hechos dio inicio en momentos en que numerarios pertenecientes a la Comisaría Segunda se encontraban desarrollando sus habituales recorridos preventivos de vigilancia.

El desplazamiento del patrullero por la intersección de la calle Maipú y pasaje Los Brachos permitió a los efectivos divisar la presencia de un individuo en la vía pública. La situación tomó un giro crítico al instante en que el sospechoso advirtió la cercanía de la unidad móvil policial: lejos de mantenerse al margen, el sujeto tomó la decisión de emprender inmediatamente la fuga para evitar cualquier tipo de identificación o abordaje preventivo por parte de las fuerzas de seguridad.

Persecución, interceptación y detención en la altura

La maniobra de escape desplegada por el individuo conllevó un despliegue de alto riesgo. Con el objetivo manifiesto de evadir el accionar de los uniformados, el hombre decidió trepar y subir al techo de una vivienda ubicada en esa misma zona residencial.

A pesar de la maniobra evasiva y del intento de resguardarse en la altura del inmueble, el personal policial actuó con celeridad, coordinando el abordaje para neutralizar el riesgo. Los numerarios lograron cercar la zona e interceptar al sospechoso sobre la misma estructura edilicia, logrando reducirlo y concretar su aprehensión de forma efectiva.

Identidad del aprehendido: Un individuo de sexo masculino, de apellido Herrera, de 26 años de edad.

Ubicación del procedimiento: Intersección de calle Maipú y pasaje Los Brachos, extendiéndose a la planta alta de un inmueble del sector.

Hora del procedimiento: Registrado con precisión a las 18:10 horas de la jornada.

Elementos incautados y falta de acreditación

Tras la reducción del sospechoso en la cobertura de la vivienda, los efectivos policiales procedieron a inspeccionar el lugar y asegurar los elementos que el individuo llevaba consigo al momento de iniciar la carrera de escape.

Durante la requisa e inspección en el sitio de la aprehensión, el personal interviniente logró el aseguramiento preventivo de carga sospechosa. Sin embargo, al momento de ser requerido para dar explicaciones sobre el origen de dichos bienes, el ciudadano no pudo acreditar la legítima propiedad ni la procedencia legal de los mismos.

Actuaciones judiciales y disposición de la Fiscalía

Una vez formalizada la aprehensión del joven de 26 años y concretado el secuestro de la totalidad de la mercadería y las prendas de vestir varias, la fuerza de seguridad procedió al traslado del sospechoso. El aprehendido fue alojado de forma inmediata en las instalaciones de la seccional correspondiente a la Comisaría Segunda.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, organismo judicial desde el cual se impartieron las directivas y medidas procesales a cumplimentar para dar curso legal a las actuaciones en función del procedimiento de la jornada.