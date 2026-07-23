Catamarca: un automovilista resultó herido tras un violento choque con un camión

Un hombre de 70 años resultó herido este jueves por la tarde tras protagonizar un violento siniestro vial sobre la Ruta Nacional Nº 38, a la altura del kilómetro 533, en jurisdicción de la localidad de Chumbicha, departamento Capayán.

De acuerdo con la información policial, el hecho se registró alrededor de las 16:45, cuando un automóvil Chevrolet Onix, conducido por Luis Martínez, colisionó por causas que aún son materia de investigación con un camión Scania RA-10 al mando de Eduardo Rafael Valdez, de 56 años y oriundo de la provincia de Jujuy.

Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil sufrió lesiones y fue asistido en el lugar por profesionales de la salud del Hospital Zonal "Roberto Ramón Carro", quienes le brindaron las primeras atenciones médicas.

En el lugar del accidente trabajó personal de la Comisaría de Chumbicha, que realizó las actuaciones correspondientes bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de feria del Distrito Sur, que buscará determinar las causas del siniestro.