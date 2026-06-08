Barrelier recibió el alta médica y podría ser nuevamente indagado en la causa

La investigación por el femicidio de Agostina Vega registró una novedad significativa luego de que el Servicio Penitenciario Córdoba confirmara que Claudio Barrelier, principal acusado en la causa, recibió el alta médica tras varios días de internación.

La información fue comunicada oficialmente este lunes por las autoridades penitenciarias, que señalaron que el detenido mantiene actualmente un buen estado de salud. La decisión se produjo luego de una serie de evaluaciones y pericias realizadas durante los últimos días, en el marco del seguimiento médico y psicológico dispuesto tras su ingreso al sistema penitenciario.

La evolución de Barrelier había sido seguida de cerca debido a una situación detectada poco tiempo después de su detención, cuando los controles periódicos realizados por los profesionales de la institución revelaron un cuadro que motivó la adopción de medidas especiales de asistencia y vigilancia.

La detección de pensamientos suicidas

Días después de quedar detenido por la causa que investiga el brutal crimen de la adolescente, se informó que Barrelier había debido ser sedado luego de que, durante los controles médicos y psicológicos periódicos, se detectara la presencia de ideas y pensamientos suicidas.

Ante esa situación, las autoridades resolvieron implementar un seguimiento específico para resguardar su estado de salud y garantizar las condiciones necesarias para su atención.

La aparición de esos indicadores motivó una rápida intervención de los equipos profesionales encargados de evaluar la condición física y psicológica de las personas alojadas en establecimientos penitenciarios. A partir de entonces, el acusado permaneció bajo observación médica mientras se realizaban los controles correspondientes para monitorear su evolución.

Internación en el Hospital Modular de Bouwer

Como consecuencia de esa situación, Barrelier fue trasladado e internado en el Hospital Modular que funciona dentro del Complejo Carcelario N°1 de Bouwer, en la provincia de Córdoba.

Durante todo el período de internación permaneció bajo estrictas medidas de seguridad dispuestas por el Servicio Penitenciario Córdoba.

Según se informó oficialmente, la custodia estuvo a cargo del:

• Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (G.E.A.R.).

• Unidad táctica de élite perteneciente al Servicio Penitenciario Córdoba.

La presencia de este grupo especializado garantizó el control permanente del detenido mientras avanzaban los estudios y evaluaciones médicas correspondientes. La internación permitió realizar un seguimiento constante de su estado de salud física y psicológica, en un contexto marcado por la sensibilidad y repercusión pública que rodea a la investigación por el femicidio de Agostina Vega.

El alta médica tras nuevas pericias

Este lunes, luego de nuevas evaluaciones realizadas por los profesionales intervinientes, el Servicio Penitenciario Córdoba comunicó oficialmente que Barrelier recibió el alta.

La información difundida señala que el acusado "mantiene un buen estado de salud", conclusión alcanzada luego de los controles efectuados durante su permanencia en el centro médico penitenciario. La decisión representa un cambio respecto de la situación que había motivado su internación y abre una nueva etapa dentro del proceso judicial que se desarrolla en torno al caso.

Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre los resultados específicos de las pericias realizadas, aunque confirmaron que el detenido ya no requiere continuar internado bajo observación médica.

Posibles avances en la investigación

La mejora en el estado de salud de Barrelier podría tener consecuencias directas sobre el desarrollo de la causa judicial.

Con el alta médica ya confirmada, el fiscal Raúl Garzón, quien lleva adelante la investigación, podría solicitar una nueva indagatoria al acusado. Esta posibilidad surge en función de que el estado físico y psicológico del detenido constituye un aspecto central para la realización de determinadas actuaciones procesales.

La eventual convocatoria a una nueva declaración representaría un paso relevante dentro de la investigación, que continúa avanzando bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.