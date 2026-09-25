Barrelier sumó una nueva imputación por tenencia de material de abuso sexual infantil

Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, sumó este jueves una nueva imputación en Córdoba. La Justicia lo acusó por tenencia de material de abuso sexual infantil, en el marco de una investigación que surgió a partir del expediente principal por el crimen de la adolescente.

Agostina Vega tenía 14 años y fue asesinada a finales de mayo en la ciudad de Córdoba. Su cuerpo fue encontrado posteriormente en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, hecho que dio origen a la investigación por el femicidio en la que Barrelier continúa señalado como el principal acusado. La nueva acusación fue formulada por el fiscal Juan Ávila Echenique, perteneciente a la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, según informaron fuentes vinculadas con la investigación.

Una nueva imputación surgida del expediente principal

La acusación contra Barrelier por la tenencia de material de abuso sexual infantil constituye una investigación derivada de la causa por el crimen de Agostina Vega.

De acuerdo con la información suministrada, el fiscal Ávila Echenique formuló cargos contra el detenido por el delito de "tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales".

La imputación abre así una nueva línea judicial vinculada con elementos surgidos en el marco de la investigación por el femicidio, aunque el expediente por la tenencia de material se tramita de manera separada de la causa principal. El nuevo proceso no reemplaza ni modifica la condición de Barrelier dentro de la investigación por el asesinato de Agostina. En esa causa, continúa siendo el principal acusado.

Barrelier permanece detenido en Cruz del Eje

Claudio Gabriel Barrelier se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje, donde permanece privado de su libertad mientras avanzan las distintas actuaciones judiciales relacionadas con las investigaciones en su contra.

La nueva imputación implica que ahora deberá responder también ante la Justicia por el delito vinculado con la tenencia de las representaciones mencionadas en la acusación fiscal. En ese contexto, el detenido fue citado para prestar declaración indagatoria el próximo martes 29 de septiembre.

La audiencia permitirá que Barrelier sea escuchado formalmente en relación con esta nueva imputación, que se tramita en un expediente independiente del proceso principal por el femicidio de Agostina Vega.

La causa por el femicidio de Agostina

La nueva investigación tiene como punto de partida el expediente que se inició por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada a finales de mayo en Córdoba.

El cuerpo de la adolescente fue encontrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, circunstancia que quedó incorporada a la investigación principal por el femicidio. Dentro de ese expediente, Barrelier continúa siendo considerado el principal acusado. La nueva imputación, en cambio, corresponde a una investigación específica que se desprendió de las actuaciones vinculadas con el crimen.

De esta manera, el caso presenta actualmente dos vías judiciales diferenciadas: por un lado, la investigación principal relacionada con el femicidio de Agostina Vega y, por otro, el expediente iniciado por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil.

La separación de ambas investigaciones no implica que sean hechos ajenos entre sí, ya que la nueva causa deriva del expediente principal. Sin embargo, la acusación formulada ahora por el fiscal Ávila Echenique se tramita de manera independiente.

El contenido de la nueva acusación

La imputación fiscal se encuentra expresamente vinculada con la tenencia de representaciones de menores de 18 años en las condiciones descriptas por el delito atribuido.

El cargo formulado contra Barrelier refiere concretamente a la tenencia de representaciones de menores involucrados en actividades sexuales explícitas y/o de representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. Se trata de la acusación por la que el fiscal Juan Ávila Echenique decidió formular cargos contra el detenido, dentro del ámbito de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno.

El nuevo expediente suma así una imputación de naturaleza diferente a la investigación por el femicidio, aunque surgida de las actuaciones realizadas en torno a ese caso.

Declaración indagatoria el 29 de septiembre

El próximo paso procesal señalado en esta nueva investigación será la declaración indagatoria de Barrelier, prevista para el martes 29 de septiembre.

El acusado, actualmente alojado en el penal de Cruz del Eje, deberá comparecer ante la Justicia para responder por la nueva imputación que le fue comunicada. La indagatoria se producirá mientras continúa abierta la causa principal en la que Barrelier está acusado por el femicidio de Agostina Vega.

Por lo tanto, la audiencia tendrá lugar en el marco de un expediente separado, específicamente relacionado con la acusación por tenencia de material de abuso sexual infantil.