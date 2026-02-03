Barrio Eva Perón: un hombre denunció que su inquilina le desvalijó la casa

Un confuso episodio ocurrido en un domicilio del barrio Eva Perón, en la Capital, es investigado por la Justicia luego de que un propietario radicara una grave denuncia contra su ahora exinquilina. El hecho, que ha causado conmoción por la magnitud de los bienes sustraídos, se desencadenó cuando el damnificado, un hombre de apellido Ramos, de 56 años, descubrió que su propiedad había sido prácticamente vaciada tras la finalización irregular de un vínculo contractual.

El vínculo contractual y el aviso de los vecinos

La relación entre las partes se originó mediante un contrato de alquiler celebrado por un plazo de tres meses. Según los datos aportados por Ramos, el acuerdo con la mujer de apellido Cuenca se extendía desde finales de octubre hasta enero del corriente año. Sin embargo, la normalidad del convenio se rompió el pasado 21 de enero, cuando el propietario recibió la advertencia de un vecino sobre el abandono repentino del inmueble.

Al presentarse en la vivienda para verificar la situación, el damnificado constató que la inquilina se había retirado sin previo aviso, dejando la casa en condiciones de despojo casi total. Lo más llamativo para los investigadores es que no se registraron daños ni signos de violencia en el acceso al inmueble, lo que permite presumir que el retiro de los objetos se produjo sin forzar cerraduras ni aberturas.

Un inventario de pérdidas considerables

La denuncia policial detalla una extensa lista de pertenencias que fueron retiradas del interior del domicilio. El accionar de la sospechosa no se limitó a objetos de uso cotidiano, sino que incluyó instalaciones fijas y materiales de obra, configurando un escenario de desvalijamiento completo.

Entre los bienes que faltan en la propiedad se encuentran:

Electrodomésticos y tecnología: Una cocina, una heladera y varios televisores.

Una cocina, una heladera y varios televisores. Mobiliario: Una cama con su respectivo colchón, una biblioteca y diversos muebles.

Una cama con su respectivo colchón, una biblioteca y diversos muebles. Instalaciones y aberturas: Rejas de hierro, una puerta placa y variados materiales de plomería.

Rejas de hierro, una puerta placa y variados materiales de plomería. Otros objetos: Diversas prendas de vestir y elementos de uso personal.

Líneas de investigación y sospechas

El caso ha quedado bajo la órbita de las autoridades judiciales, quienes intentan determinar la ruta que siguieron los bienes sustraídos. En su declaración, Ramos manifestó sus sospechas sobre el destino final de sus pertenencias: el denunciante cree que los elementos podrían encontrarse en el domicilio de la actual pareja de la mujer, un hombre identificado con el apellido Celis.

Por el momento, esta información es considerada materia de investigación mientras se aguardan posibles medidas de registro para recuperar el patrimonio del damnificado y esclarecer las responsabilidades penales de los involucrados en este inusual suceso.