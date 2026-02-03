El desgarrador testimonio de la madre de los niños fallecidos por monóxido de carbono: "Estoy destruida"

La comunidad de Villa Devoto se encuentra sumida en una profunda consternación tras conocerse los detalles de la tragedia que terminó con la vida de dos hermanos de corta edad y su cuidadora. En las últimas horas, Soledad Sormunen, la madre de las pequeñas víctimas, rompió el silencio para ofrecer un relato estremecedor sobre el hallazgo y el vacío irreparable que deja la pérdida de sus hijos en un departamento que habitaban desde hace apenas unos meses.

El episodio tuvo lugar este lunes, alrededor de las 18 horas, en una vivienda situada en la calle Mercedes al 4400. Según el informe oficial, la jornada transcurría con aparente normalidad hasta que Soledad, de 37 años, regresó de su jornada laboral. Al ingresar al domicilio, se encontró con una escena dantesca: sus dos hijos, María Justina, de 4 años, y Juan Martín, de 2, junto a su niñera, María Belén, se encontraban desvanecidos y tirados en el piso.

Ante la desesperación, la mujer dio aviso inmediato al 911, lo que activó un despliegue de emergencia que involucró a efectivos de la Policía de la Ciudad, personal de Bomberos y ambulancias del SAME. Al llegar al lugar, los profesionales de la salud constataron que la niñera ya no presentaba signos vitales. En un intento desesperado por salvar a los menores, los hermanitos fueron trasladados de urgencia al Hospital Zubizarreta, donde, lamentablemente, fallecieron horas después a pesar de los esfuerzos médicos.

El peritaje de Metrogas: una falla técnica fatal

Mientras el dolor se apodera de la familia, los expertos técnicos han comenzado a desandar el camino de las causas. Las primeras pericias realizadas en el lugar por personal de la compañía Metrogas han arrojado resultados preliminares contundentes sobre el origen del gas letal.

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa distribuidora, la tragedia se originó por una falla específica en la infraestructura del departamento:

Se confirmó una obstrucción en el sistema de ventilación del calefón .

. Dicha falla técnica provocó la acumulación masiva de monóxido de carbono en el ambiente.

en el ambiente. Se descartó que el origen fuera un descuido en la cocina, ya que el gas de la misma se encontraba cerrado.

Respecto a estos hallazgos, Soledad Sormunen manifestó que aún no ha sido notificada oficialmente por los inspectores. "El gas de la cocina estaba cerrado, el escape fue de otro lado", reafirmó la mujer, subrayando que alquilaban el inmueble desde septiembre y que jamás imaginaron un desenlace de esta magnitud por problemas de mantenimiento preexistentes.

En medio de una crisis emocional profunda, Soledad dedicó palabras de afecto tanto para sus hijos como para María Belén, la joven encargada de su cuidado. "La niñera era un angelito, los amaba, los cuidaba mucho, me ayudaba con ellos", expresó con la voz quebrada. La rutina de los niños, que solían frecuentar la plaza del barrio, quedó truncada por el enemigo invisible que representa el monóxido de carbono.

La madre se definió como una persona "destruida" por la situación. La pérdida de María Justina y Juan Martín ha dejado una marca imborrable en una familia que buscaba establecerse en Villa Devoto. Para Soledad, María Belén no era solo una empleada, sino un apoyo fundamental en la crianza de sus "angelitos", como ella misma los denominó reiteradamente en su relato.

Avances en la investigación judicial

El caso ha quedado bajo la órbita de la Justicia para determinar las responsabilidades correspondientes. Actualmente, la causa está caratulada como "averiguación de causales de muerte" y se encuentra en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, liderada por el fiscal Marcelo Roma.

Aunque las pericias técnicas de Metrogas ya señalan al calefón como el responsable de la emanación tóxica, el proceso judicial requiere de pasos formales adicionales para avanzar:

Se aguardan los resultados finales de las autopsias practicadas a los cuerpos de la niñera y los dos niños.

practicadas a los cuerpos de la niñera y los dos niños. Se investigará el estado del sistema de ventilación del edificio y las responsabilidades del propietario o la administración en el mantenimiento de las instalaciones de gas.

Se mantiene el operativo de seguridad y resguardo de pruebas en el departamento de la calle Mercedes.

La tragedia pone de manifiesto, una vez más, la peligrosidad de las instalaciones de gas defectuosas y la importancia crítica de las ventilaciones reglamentarias para prevenir muertes por inhalación de este gas inodoro e incoloro que, en esta ocasión, segó la vida de tres personas en el corazón de Devoto.