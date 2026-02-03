Catamarca: Un camionero resultó herido tras chocar contra la montaña en la Cuesta del Totoral

Un grave siniestro vial se registró en la Ruta Nacional 38, a la altura de la Cuesta del Totoral, en jurisdicción de la provincia de Catamarca, donde un camión de gran porte impactó contra la montaña y su conductor resultó herido.

El hecho ocurrió entre los kilómetros 637 y 638, cuando, por causas que aún se investigan, el vehículo salió de la calzada y colisionó contra el corte del cerro.

Como consecuencia del impacto, el chofer sufrió lesiones y debió ser trasladado al Hospital San Juan Bautista para recibir atención médica.

En el lugar del siniestro trabajan efectivos de la Policía y peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes realizan las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Desde las autoridades se solicitó a los conductores transitar con extrema precaución por el sector, debido a la presencia de personal y a las pericias en curso.