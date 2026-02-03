Persecución policial en Catamarca terminó con dos arrestados y el secuestro de una moto

En la madrugada de este martes, alrededor de las 02:30, efectivos del COEM-Kappa protagonizaron una persecución que culminó con la aprehensión de dos jóvenes y el secuestro de una motocicleta, luego de detectar maniobras peligrosas por parte de un grupo de motociclistas en pleno casco urbano.

El hecho se registró cuando los numerarios realizaban recorridos preventivos en la intersección de las avenidas Belgrano e Italia y observaron a varios motociclistas que circulaban realizando maniobras imprudentes y cruzando semáforos en rojo. Al advertir la presencia policial, los conductores hicieron caso omiso a la voz de alto y emprendieron la fuga.

Durante la huida, los efectivos advirtieron que una motocicleta marca Siam Qu de 110 cc., conducida por un joven acompañado por una mujer, circulaba en contramano, poniendo en serio riesgo su integridad física y la de terceros. Ante esta situación, se inició una persecución que finalizó en la esquina de las calles Salta y Perú, donde se logró la aprehensión del conductor, identificado como Cisneros, de 21 años.

Según se informó, al momento de ser identificado, el joven se tornó agresivo, profiriendo insultos y amenazas hacia el personal policial. La acompañante, una joven de apellido Sosa, de 18 años, también fue aprehendida, ya que habría intentado entorpecer el procedimiento agrediendo físicamente, mediante golpes de puño y puntapié, a un Sargento de Policía.

Posteriormente, se solicitó la colaboración de efectivos de la Seccional Primera, por corresponder jurisdicción, y del Grupo de Acción Operativa (GAO), quienes procedieron al traslado de los aprehendidos a las dependencias policiales correspondientes. Ambos quedaron alojados a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este.

En tanto, la motocicleta fue secuestrada preventivamente y el Suboficial agredido radicó la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 1.