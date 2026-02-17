Catamarca: volvió a un comercio después de un robo y la detuvieron

En una jornada marcada por la rápida intervención de las fuerzas de seguridad en el departamento Valle Viejo, una mujer de 37 años fue privada de su libertad tras ser identificada como la presunta autora de un hecho delictivo ocurrido recientemente. El procedimiento, que tuvo lugar en una de las zonas con mayor actividad comercial de la localidad, destaca la coordinación entre distintas unidades operativas para dar cumplimiento a los requerimientos de la justicia.

El escenario del operativo fue la avenida Presidente Castillo al 1.000, en Villa Dolores. En este sector, la presencia policial se hizo efectiva tras un aviso emitido desde el Sistema de Atención de Emergencias SAE-911, que alertó sobre la presencia de la sospechosa en un establecimiento del área.

Ante el requerimiento urgente, se desplazó al lugar personal de la Comisaría de Villa Dolores, quienes trabajaron de manera conjunta con sus pares de la Unidad Femenina de Infantería (UFI-Valkira). Esta última división técnica, especializada en intervenciones donde se ven involucradas mujeres, resultó fundamental para el manejo del protocolo de aprehensión y el resguardo de las garantías correspondientes.

En el local comercial mencionado, los efectivos procedieron a la aprehensión de una mujer identificada con el apellido Nieva (37). El arresto se produjo luego de que una joven mujer de 21 años de edad sindicara a Nieva como la persona que, presuntamente, habría cometido un ilícito en su contra días atrás. El reconocimiento espontáneo en la vía pública fue el detonante que permitió a la policía actuar bajo los parámetros legales de la sospecha firme.

Procedimientos de custodia y medidas judiciales

Una vez concretada la detención en el comercio de la avenida Presidente Castillo, las fuerzas de seguridad procedieron a trasladar a la implicada para asegurar su resguardo. Por las características del procedimiento y la identidad de la aprehendida, Nieva fue alojada en la Comisaría de la Mujer, donde permanecerá mientras se sustancian los pasos iniciales de la causa.

El caso ha quedado bajo la órbita de las autoridades judiciales competentes del Distrito Este, quienes ya han comenzado a delinear la hoja de ruta procesal:

Jurisdicción: Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Lugar de alojamiento: Comisaría de la Mujer.

Actores intervinientes: Comisaría de Villa Dolores, UFI-Valkira y personal del SAE-911.

Sindicación: Presunta autoría de un ilícito cometido jornadas anteriores a la fecha.

Desde la fiscalía interviniente se impartieron las directivas y medidas a cumplimentar, que incluyen la toma de declaraciones, el análisis de posibles registros que validen la acusación de la denunciante de 21 años y la verificación de antecedentes de la sospechosa.