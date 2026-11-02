Operativos en Capital y Tinogasta: cuatro personas arrestadas y 16 motos secuestradas

La Policía de Catamarca continúa desarrollando operativos de seguridad en distintos sectores de la provincia. En esta oportunidad, efectivos de las Seccionales Primera, Sexta y Décima de la Capital, junto con personal de la Comisaría Departamental Tinogasta, llevaron adelante recorridos preventivos, controles vehiculares e identificación de personas en sus respectivas jurisdicciones.

Los procedimientos contaron con la colaboración de los distintos grupos especiales de la institución, en el marco de las acciones destinadas a reforzar la presencia policial y realizar tareas de prevención.

Las intervenciones se desarrollaron tanto en la ciudad Capital como en el departamento Tinogasta, con la participación de personal de las dependencias mencionadas. Los recorridos y controles constituyeron las principales acciones desplegadas durante los operativos, que incluyeron la verificación de vehículos y la identificación de personas.

Al culminar las tareas, los efectivos informaron los resultados de los procedimientos, que dejaron como saldo el arresto de cuatro personas mayores de edad y el secuestro de dieciséis motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

Cuatro personas arrestadas y 16 motocicletas secuestradas

De acuerdo con la información oficial, los operativos finalizaron con cuatro personas mayores de edad arrestadas y 16 motocicletas secuestradas.

Las medidas se adoptaron en el marco de las infracciones detectadas durante los controles, principalmente vinculadas con la circulación de motocicletas y el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa vigente. Los rodados fueron interceptados durante las tareas preventivas realizadas por los efectivos de las distintas dependencias. Según se informó, sus conductores habían infringido lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y el Código de Faltas de la Provincia.

La intervención policial contempló la confección de las correspondientes actas de infracción, un procedimiento administrativo que precedió al traslado de los vehículos.

Las infracciones detectadas durante los controles

El secuestro de las motocicletas se produjo debido a que sus conductores infringieron las disposiciones contempladas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en el Código de Faltas provincial.

La información difundida no especificó cuáles fueron las infracciones particulares detectadas en cada caso ni detalló las circunstancias que motivaron el arresto de las cuatro personas mayores de edad. No obstante, se indicó que las actuaciones se realizaron en el marco de los controles vehiculares y las tareas de identificación desarrolladas por el personal policial en Capital y Tinogasta.

Una vez constatadas las infracciones, los efectivos procedieron a labrar las actas correspondientes. Posteriormente, las motocicletas fueron remitidas a las dependencias policiales que correspondían, de acuerdo con el procedimiento establecido.

La intervención incluyó así distintas etapas: los recorridos preventivos, los controles de circulación, la identificación de personas, la detección de infracciones y la adopción de las medidas correspondientes sobre los vehículos involucrados.