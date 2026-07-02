Brutalidad animal: ahorcó a sus perros y los mató a garrotazos

El caso se inició cuando la Policía tomó conocimiento, a partir de un llamado telefónico, que alertaba sobre la presencia de dos perros sin vida cerca de las vías del tren en Charadai. La información fue posteriormente confirmada por los agentes, quienes se trasladaron al lugar y constataron la situación denunciada.

En ese contexto, la fiscal Noelia Miño, titular de la Fiscalía Rural y Ambiental N° 1, fue consultada por el medio Diario Chaco, aportando detalles centrales sobre el avance de la investigación y las primeras diligencias realizadas.

Según el relato de la funcionaria judicial, la intervención policial se activó tras el aviso inicial, y los uniformados lograron corroborar la existencia de los animales fallecidos en la zona señalada.

Testimonios vecinales y reconstrucción del hecho

Uno de los elementos clave del expediente proviene de los vecinos de la zona, quienes ya fueron entrevistados por la fiscalía. De acuerdo con lo señalado por Miño, estos testimonios indican que habrían visto al hombre identificado como Juan Pablo Chávez arrojar a los animales en la vía pública.

Este dato se suma a la observación realizada por los agentes en el lugar, donde encontraron a dos perros sin vida con características físicas específicas:

Un perro macho de pelaje blanco con manchas marrones

Una perra blanca con negro

Ambos animales eran de gran tamaño, de raza criolla, y no presentaban signos vitales al momento del hallazgo. Además, se detalló que a simple vista presentaban lesiones en el hocico y la cabeza, lo que se convirtió en un elemento relevante dentro de la investigación preliminar.

Identidad de los animales, peritajes y medidas adoptadas

Los perros fueron identificados con los nombres de Manchita y Chivo, un dato que añade una dimensión aún más sensible al caso, al tratarse de animales con vínculo directo con su entorno.

Tras el hallazgo, el personal policial procedió al secuestro de los cuerpos, los cuales fueron posteriormente examinados por un veterinario, quien constató la presencia de lesiones. Luego del procedimiento pericial, ambos animales fueron debidamente enterrados, conforme a lo informado en el marco de la causa.

Asimismo, las autoridades incautaron los elementos que el propio hombre habría aportado y utilizado en el hecho, incorporándolos como parte de la evidencia material bajo análisis.

La confesión de Juan Pablo Chávez y su situación procesal

En paralelo al trabajo de campo y las pericias, la investigación sumó un elemento determinante: la confesión del propio acusado. Según informó la fiscal Noelia Miño, Juan Pablo Chávez reconoció ante la Policía su accionar.

El hombre se encuentra actualmente aprehendido desde las 23:30 horas de la noche previa, en el marco de la causa que continúa en investigación.

La funcionaria judicial también aportó detalles sobre el contenido de esa confesión, señalando que Chávez admitió que "los colgó, los ahorcó y les pegó con un palo", en referencia directa a los animales.

Además, se consignó que el imputado se dedicaba a la cría de ganado menor, y que, según testimonios recolectados, habría existido una conducta reiterada de maltrato hacia sus perros debido a que estos atacaban a sus chivos.

Investigación en curso y marco legal aplicable

La causa continúa abierta y bajo una etapa activa de investigación. La Fiscalía se encuentra desarrollando tareas investigativas, recolección de testimonios e informes técnicos, mientras se evalúan posibles antecedentes del acusado. En este punto, aún resta determinar si Juan Pablo Chávez contaba con denuncias previas vinculadas a hechos de maltrato animal.

En cuanto al encuadre legal del caso, la fiscal Noelia Miño explicó el alcance normativo vigente. En este sentido, señaló que la Ley Nacional 14.346, sancionada en 1954, contempla penas que van de 15 días a un año para este tipo de delitos vinculados al maltrato animal.

Asimismo, mencionó la existencia reciente de la Ley 424R en la provincia, aunque aclaró que su aplicación se limita al ámbito de los juzgados de faltas. Sin embargo, advirtió una limitación estructural del sistema: al tratarse de un delito, la normativa nacional prevalece, lo que genera que los jueces de falta se inhiban de actuar.

En consecuencia, explicó que es la fiscalía penal la que interviene directamente en este tipo de hechos, dado el encuadre jurídico vigente.

Un expediente aún abierto

El caso permanece en etapa investigativa, con múltiples líneas de trabajo en curso. Entre ellas se incluyen la toma de declaraciones, el análisis de informes veterinarios y la recopilación de pruebas materiales y testimoniales.

La situación judicial de Juan Pablo Chávez, quien permanece aprehendido, está sujeta al avance de estas diligencias, en un expediente que ya ha sido caratulado por la gravedad de los hechos relatados y confesados.