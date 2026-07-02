VIDEO: así detuvieron al falso veterinario que vacunaba y que irá a indagatoria

Un hombre señalado como falso veterinario, acusado de realizar prácticas profesionales indebidas que, según la investigación, habrían derivado en la muerte de muchas de las mascotas que fueron asistidas, fue detenido este miércoles durante un procedimiento policial realizado en el norte de la ciudad Capital. El sujeto, en su modus operandi, se hacía pasar por empleado de Zoonosis y así brindaba atención de manera irregular.

La detención se produjo en el marco de un allanamiento judicial en el que los investigadores secuestraron diversos elementos y documentación presuntamente vinculados con el ejercicio irregular de la actividad veterinaria. Como resultado del procedimiento, además del supuesto falso profesional, también fue detenida otra persona.

La causa continúa bajo investigación judicial y las actuaciones permitieron reunir documentación relacionada con la atención de un importante número de animales pertenecientes a familias del Valle Central.

El inicio de la investigación

Todo el procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación originada a partir de una actuación policial que involucró inicialmente a personal de la Comisaría de San Isidro.

Los efectivos llegaron hasta la intersección del pasaje Padre Larrouy y calle Tristán Lobo, en esa localidad del departamento Valle Viejo, donde procedieron a la aprehensión de un hombre y una mujer, de 43 y 62 años de edad, respectivamente, ambos de apellido Bracamonte.

Posteriormente, efectivos de la División Delitos Culturales y Ambientales, con la colaboración de personal de la División Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia, avanzaron con un allanamiento dispuesto por el Juzgado de Control de Garantías N.º 3, con intervención de la Fiscalía de Instrucción N.º 7.

La medida judicial se llevó a cabo en una vivienda ubicada en el barrio 32 Viviendas Norte, en la ciudad Capital.

Documentación y medicamentos secuestrados

Durante el procedimiento, los investigadores incautaron una importante cantidad de elementos que quedaron a disposición de la Justicia para su análisis.

Entre el material secuestrado se encuentran medicamentos, documentación y registros vinculados con la atención de animales, además de otros elementos relacionados con la actividad investigada. Los policías secuestraron:

Varios frascos con líquidos de composición y origen a determinar.

Diversos medicamentos de uso veterinario.

Recetas.

Formularios de prescripción veterinaria.

Documentación relacionada con la atención de mascotas pertenecientes a aproximadamente 90 familias de distintos puntos del Valle Central.

Registros con diagnósticos y prescripciones de medicación para animales.

Recibos y comprobantes de cobro por servicios de desparasitación, vacunación y otras prácticas veterinarias.

Todo el material incautado fue puesto inmediatamente a disposición de la autoridad judicial que interviene en la investigación.

La intervención de la Justicia

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Control de Garantías N.º 3, mientras que la investigación se desarrolla con intervención de la Fiscalía de Instrucción N.º 7.

Una vez concluida la medida judicial, todos los elementos secuestrados fueron incorporados a la causa para su análisis y evaluación como parte de la investigación en curso. Según se informó, la documentación incautada comprende registros relacionados con la atención de mascotas pertenecientes a aproximadamente 90 familias de distintos sectores del Valle Central, además de constancias vinculadas con diagnósticos, tratamientos y cobros por distintas prácticas veterinarias.

Finalmente, la totalidad de los elementos secuestrados quedó bajo custodia judicial, desde donde se impartieron las medidas procesales correspondientes para continuar con la investigación.

Confrontación durante la detención

Durante el procedimiento de detención, el supuesto falso veterinario fue confrontado por las vacunaciones y procedimientos realizados por la titular del área de Zoonosis de la Capital.

Ese episodio formó parte de las actuaciones desarrolladas en el marco del operativo que culminó con el secuestro de medicamentos, formularios, documentación y otros elementos presuntamente relacionados con la actividad investigada.