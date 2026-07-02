La Policía de Catamarca incorporó nuevo equipamiento tecnológico y de seguridad

La Secretaría de Seguridad concretó una nueva entrega de equipamiento tecnológico y de seguridad para las distintas dependencias policiales de la provincia, con el objetivo de fortalecer las herramientas de trabajo administrativo y operativo de la Policía de Catamarca.

La actividad se desarrolló en la Dirección de Logística de la Policía y fue encabezada por el secretario de Seguridad, Gastón Venturini, quien presidió el acto de distribución de los nuevos elementos destinados a las comisarías y otras unidades policiales.

La incorporación del equipamiento forma parte de una política orientada a renovar los recursos disponibles para el personal policial, optimizando tanto las tareas cotidianas de gestión administrativa como las funciones preventivas y operativas que se desarrollan en cada jurisdicción de la provincia.

Desde la Secretaría de Seguridad señalaron que estas acciones integran el proceso de fortalecimiento institucional y modernización que se impulsa dentro de la Policía provincial, con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos y ofrecer una mejor atención a la comunidad catamarqueña.

Autoridades presentes en la entrega

Durante la actividad, el secretario Gastón Venturini estuvo acompañado por autoridades de la fuerza policial y funcionarios vinculados con las áreas de logística y administración.

Participaron del acto el jefe de Policía, comisario general (RE) Marcos Herrera; el Inspector General de la Policía, comisario general Sebastián Carrizo; la jefa del Departamento Logística, comisario mayor Silvia González; el jefe del Departamento Investigaciones Judiciales, comisario mayor José Julio Acevedo; la directora de Administración, María Laura Maidana; el jefe de Zona Norte, comisario mayor Marcelo Herrera, además de efectivos pertenecientes a distintas dependencias policiales de la provincia.

La presencia de las autoridades permitió formalizar la distribución de los nuevos recursos destinados a fortalecer el funcionamiento de las diferentes unidades policiales.

Equipamiento tecnológico y de seguridad

En el marco de esta entrega fueron incorporados distintos elementos tecnológicos y de seguridad que serán distribuidos entre las comisarías y dependencias policiales.

El nuevo equipamiento busca responder a las necesidades administrativas y operativas del personal, facilitando tanto el procesamiento de información como el desarrollo de tareas preventivas en el territorio. Entre los elementos entregados se encuentran:

Computadoras.

Impresoras.

Escáneres.

Conos reflectivos de señalización.

Cintas de seguridad.

Matafuegos.

Linternas.

Otros elementos y equipamientos destinados al trabajo policial.

La incorporación de estos recursos apunta a optimizar el funcionamiento cotidiano de cada dependencia, mejorando la capacidad operativa de los efectivos y fortaleciendo las tareas administrativas que forman parte de la actividad diaria de la institución.

Modernización institucional

Desde la Secretaría de Seguridad destacaron que esta entrega se enmarca dentro de un proceso de renovación que busca dotar a la Policía de herramientas acordes a las necesidades actuales de funcionamiento.

El objetivo consiste en mejorar la infraestructura logística disponible para las distintas áreas de la fuerza, favoreciendo una mayor eficiencia tanto en las tareas internas como en los procedimientos que se desarrollan en el ámbito preventivo y operativo.

La incorporación de equipamiento tecnológico permitirá optimizar los procesos administrativos de las dependencias, mientras que los elementos de seguridad fortalecerán las condiciones de trabajo del personal durante las intervenciones que realiza en cada jurisdicción.

Según se indicó durante la actividad, el fortalecimiento de los recursos disponibles constituye uno de los ejes del proceso de modernización institucional que lleva adelante la Secretaría de Seguridad junto con la Policía de la Provincia.