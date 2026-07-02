Caso Loan: la fiscal sostiene que Laudelina Peña habría plantado una prueba

La investigación por la desaparición de Loan Peña sumó este jueves un nuevo capítulo durante la cuarta jornada del juicio que se desarrolla en esta ciudad, con una serie de testimonios que reforzaron la línea de investigación impulsada por la fiscal Tamara Pourcel. En ese contexto, la representante del Ministerio Público apuntó directamente contra Laudelina Peña al sostener que habría sido la responsable de plantar una prueba con el objetivo de desviar el rumbo de la investigación.

Durante declaraciones realizadas tras la audiencia, Pourcel fue contundente al referirse al hallazgo del botín de fútbol que, desde los primeros momentos del caso, se convirtió en uno de los elementos más sensibles del expediente.

"Es muy posible que hayan plantado el botín (de fútbol) de Loan, y nuestra teoría es que lo hizo Laudelina", afirmó la fiscal.

La postura de la fiscalía coincidió con parte de los testimonios escuchados durante la jornada, especialmente con las declaraciones de Catalina, madre de Laudelina Peña y abuela del niño desaparecido.

El testimonio de Catalina y la reconstrucción del almuerzo del 13 de junio

Uno de los momentos centrales de la audiencia estuvo protagonizado por Catalina, quien declaró en el juicio que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes.

La fiscal explicó las dificultades que implicó tomar declaración a la mujer debido a su estado de salud.

"Catalina es una mujer de edad avanzada, no fue fácil hacerle preguntas —porque padece sordera— así que dejamos que se explaye y que cuente lo que sucedió aquel día", señaló Pourcel.

La importancia del testimonio radica en que Catalina fue la anfitriona del almuerzo celebrado el 13 de junio de 2024, encuentro familiar durante el cual Loan Peña desapareció sin dejar rastros. A partir de ese momento se inició una investigación que continúa abierta y que mantiene a varios detenidos, muchos de ellos presentes en aquella reunión.

Durante su declaración, Catalina realizó una aclaración significativa respecto de la organización del encuentro. Indicó que ella no invitó a ninguno de los asistentes, sino que fue Laudelina Peña, junto con su esposo Bernardino Antonio Benítez, quien convocó al resto de las personas.

Además, la mujer dirigió una acusación contra su propia hija al relatar un episodio que, según sostuvo, ocurrió posteriormente.

"Vinieron tres hombres a decirle que tenía que decir que era un accidente, pero para mí era mentira", expresó ante el tribunal.

Su declaración incorporó un nuevo elemento al expediente al plantear la existencia de personas que, presuntamente, habrían intentado instalar la versión de un accidente como explicación de la desaparición del niño.

Camila Núñez rechazó la hipótesis del accidente y denunció presiones

Tras la declaración de Catalina fue el turno de Camila Núñez, esposa del primo de Loan, quien también aportó elementos que contradicen la versión sostenida por Laudelina Peña.

La joven negó de manera categórica la hipótesis de un supuesto siniestro vial y recordó una frase pronunciada por su hija que, según manifestó, permanece presente desde aquel día.

"Loan quería volver con su papá", afirmó al referirse a lo ocurrido durante el almuerzo realizado en la localidad correntina de 9 de Julio.

Además de rechazar la teoría del accidente, Camila Núñez denunció haber sido objeto de presuntas presiones luego de prestar su primer testimonio.

Según relató durante la audiencia, tres hombres vestidos de civil la abordaron en dos oportunidades con el objetivo de que responsabilizara a una persona por la desaparición del menor.

De acuerdo con su declaración, los hombres le ofrecieron una supuesta protección a cambio de modificar su versión de los hechos.

"Querían que culpara a alguien a cambio de protección", sostuvo.

Como consecuencia de esa situación, la mujer decidió presentarse ante el Juzgado Federal de Goya junto con su abogada Elizabeth Cutaia, donde realizó la denuncia correspondiente, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Macarena Peña aportó detalles sobre el botín y el supuesto accidente

Otro de los testimonios relevantes de la jornada fue el de Macarena Peña, hija de Laudelina Peña.

Durante su declaración sostuvo que el abogado José Codazzi le dio instrucciones a su madre para que hablara de un supuesto accidente relacionado con la desaparición de Loan.

Macarena afirmó que no estaba de acuerdo con esa decisión y reprodujo lo que, según indicó, les manifestó el letrado.

"No quería que mi mamá hiciera eso, pero el doctor nos dijo que podíamos quedar detenidas", declaró.

Asimismo, agregó que José Codazzi le entregó dinero a su madre, incorporando otro elemento que pasó a formar parte de los testimonios escuchados durante la audiencia.

En relación con uno de los puntos más sensibles del expediente, Macarena ratificó que fue ella quien encontró, al día siguiente de la desaparición, el botín que probablemente pertenecía a Loan en un descampado.

También declaró que fue Laudelina Peña quien tomó una fotografía del calzado y posteriormente la publicó en sus redes sociales.

Durante su exposición, la joven sufrió una descompensación, aunque antes alcanzó a brindar otro dato que la fiscalía incorporó a la reconstrucción de los hechos.

Indicó que en el lugar donde apareció el botín se encontraba el comisario Walter Maciel, y agregó que su madre identificó el calzado porque, según explicó, "ella se lo había regalado a Loan".

Quiénes estaban presentes el día de la desaparición

Durante su declaración, Macarena Peña también ratificó la lista de personas que participaron del almuerzo del 13 de junio de 2024, momento en el que Loan fue visto por última vez.

Según precisó, los presentes eran:

Laudelina Peña.

Catalina.

Carlos Pérez.

María Victoria Caillava.

Daniel Ramírez.

Mónica Millapi.

Bernardino Antonio Benítez.

José Peña, quien llegó acompañado por su hijo Loan.

Esta enumeración constituye uno de los elementos utilizados por la investigación para reconstruir cronológicamente los movimientos y la participación de quienes estuvieron presentes durante aquella reunión familiar.

Un juicio que podría extenderse hasta diciembre

La audiencia de este jueves correspondió a la cuarta jornada del juicio, un proceso que continúa incorporando declaraciones de familiares y personas vinculadas a los hechos ocurridos el día de la desaparición.

No obstante, la fiscal Tamara Pourcel manifestó su preocupación por el ritmo con el que avanza el proceso judicial.

En declaraciones al canal Todo Noticias, sostuvo que existen numerosas demoras que afectan el desarrollo del debate.

"Hay muchas dilaciones y si la causa continúa con esta dinámica se va a extender por lo menos hasta diciembre", advirtió.

Mientras el juicio continúa, las declaraciones de Catalina, Camila Núñez y Macarena Peña reforzaron aspectos centrales de la investigación: la discusión sobre el origen del botín hallado, la validez de la hipótesis del supuesto accidente, las denuncias de presuntas presiones sobre testigos y la reconstrucción de los hechos ocurridos durante el almuerzo del 13 de junio de 2024, cuando Loan Peña desapareció sin dejar rastros y dio inicio a una causa que permanece abierta.