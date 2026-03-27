Brutalidad en Catamarca: empujó de la moto a su ex y a su hijo de 6 años

A las 19:10 de la tarde de hoy, un grave episodio de violencia se registró en la Capital catamarqueña, específicamente en la intersección de las calles Santa Fe y Ayacucho. El hecho movilizó a efectivos de la Comisaría Segunda, quienes acudieron al lugar tras un requerimiento del SAE-911.

Según la información oficial, bajo las directivas de la Fiscalía del Distrito Sur, los uniformados procedieron a la aprehensión de un sujeto de 23 años de edad, señalado como el presunto autor de una agresión que tuvo como víctima a su expareja, una joven mujer de 25 años.

El episodio no solo expone un nuevo caso de violencia de género, sino que además incorpora un elemento de extrema gravedad: la presencia de un menor de edad en el momento del ataque.

La secuencia del hecho

De acuerdo a los datos recabados, el joven habría actuado con violencia momentos antes de su detención. La mujer circulaba en una motocicleta Motomel Blitz 110 cc., acompañada por su hijo de 6 años, cuando fue interceptada por su expareja.

En ese contexto, el agresor la empujó, provocando que tanto ella como el niño cayeran a la cinta asfáltica. La caída, generada por la acción directa del sujeto, constituyó el inicio de una situación aún más violenta.

Tras el impacto, el individuo agredió físicamente a la mujer, en un accionar que evidencia un claro patrón de violencia. Luego de consumar la agresión, el joven se dio a la fuga, intentando evadir la intervención policial.

Intervención policial y detención

La rápida respuesta de las fuerzas de seguridad permitió ubicar al sospechoso. Finalmente, fue interceptado en la misma zona, en la intersección mencionada de Santa Fe y Ayacucho.

Los efectivos procedieron a su aprehensión inmediata, cumpliendo con las directivas judiciales vigentes. Posteriormente, el individuo fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde permanece a la espera de nuevas disposiciones por parte de la Justicia Penal interviniente.

Este accionar permitió poner fin a la situación en el lugar, aunque deja en evidencia la gravedad de los hechos ocurridos minutos antes.

La situación de la víctima

En paralelo, las autoridades indicaron que la mujer damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal en el Precinto Judicial N° 2, paso fundamental para avanzar en el proceso judicial correspondiente.

Violencia de género: canales de asistencia

El hecho se enmarca dentro de las problemáticas de violencia familiar y de género, una realidad que continúa requiriendo atención urgente y sostenida.

En este sentido, se recuerda que las mujeres que atraviesan situaciones similares pueden acceder a დახმარ:

Línea 144

Llamadas al 911

Ambos canales son: