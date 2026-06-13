Violencia de género en Catamarca: golpeó a su pareja para robarle el celular

La alarmante realidad de la violencia de género y la inseguridad sumaron un nuevo capítulo en la jornada de hoy. A las 13:50, una patrulla integrada por efectivos de la Comisaría Segunda se encontraba desarrollando sus habituales recorridos preventivos en el cuadrante sur de la ciudad. Al encontrarse en las inmediaciones de la intersección de la avenida Manuel Navarro y calle Jorge Luis Borges, los agentes fueron interceptados de urgencia por una ciudadana en busca de auxilio.

La denunciante, una joven mujer de 25 años de edad, expuso ante la autoridad policial un relato preciso y desesperante sobre los hechos ocurridos minutos antes. De acuerdo con su testimonio directo, su propia pareja la habría agredido físicamente en plena vía pública. Lejos de detenerse tras la agresión física, el atacante procedió a sustraerle sus pertenencias personales para luego emprender una veloz huida del sitio del suceso.

La víctima aportó descripciones sumamente detalladas tanto del elemento robado como del vehículo utilizado por el agresor para escapar, lo que resultó fundamental para el posterior éxito de las fuerzas de seguridad. Los datos técnicos del hecho se detallan a continuación:

Identidad de la víctima: Joven mujer de 25 años de edad.

Vínculo con el agresor: Pareja de la damnificada.

Elemento tecnológico sustraído: Un teléfono celular marca Samsung Galaxy A15, protegido con una funda de color negro.

Vehículo de fuga empleado: Una motocicleta marca Motomel Blitz de 110 cc., distinguible por su color rojo.

La respuesta operativa: Persecución y captura en el Barrio Acuña Isí

A partir de las características físicas y materiales brindadas por la damnificada, se dio aviso inmediato a las unidades de apoyo que circulaban por las zonas adyacentes. La respuesta estatal estuvo a cargo de los motoristas del COEM - Kappa, quienes coordinaron de manera inmediata un rápido despliegue táctico por las arterias de la jurisdicción con el objetivo de cerrarle las vías de escape al sospechoso.

El cerco policial dio resultados efectivos en un corto período de tiempo. Los motoristas de la unidad especial lograron divisar e interceptar al supuesto autor del hecho mientras transitaba por la Tercera Etapa del Barrio Acuña Isí. Tras asegurar el perímetro e impedir que el individuo continuara su marcha a bordo del motovehículo rojo, el personal policial procedió a aplicar los protocolos de seguridad correspondientes.

Durante el procedimiento de detención, los agentes del COEM - Kappa llevaron a cabo un palpado superficial sobre la indumentaria del sospechoso. Como resultado de esta requisa corporal de urgencia, se halló entre sus prendas de vestir el dispositivo de comunicación robado momentos antes. Al comprobar que coincidía exactamente con el teléfono celular Samsung Galaxy A15 con funda negra denunciado por la víctima, los uniformados procedieron a su incautación inmediata, quedando el objeto formalmente en calidad de secuestro para las pericias correspondientes.