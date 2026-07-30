Buenos policías: asistieron a un hombre descompensado y estabilizaron con RCP

Una rápida intervención del personal policial permitió asistir a un hombre de 50 años que se encontraba inconsciente en la vía pública, en un procedimiento que demandó la actuación coordinada de distintas dependencias policiales para garantizar su traslado de urgencia al Hospital San Juan Bautista.

El operativo comenzó a partir de un requerimiento recibido por el SAE-911, que dispuso la presencia de numerarios de la Comisaría Novena en el playón ubicado en la esquina de las calles Gobernador Valentín Aramburu y Rafael Jijena Sánchez, en el sector sur de la Capital.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al hombre tendido en el suelo. Según la información suministrada, la persona se encontraba inconsciente y, aparentemente, presentaba escasos signos vitales, situación que motivó una inmediata intervención por parte del personal policial.

Frente al cuadro observado, los uniformados resolvieron iniciar de manera urgente el traslado hacia el centro de salud con el propósito de que recibiera atención médica especializada en el menor tiempo posible.

Traslado y maniobras de reanimación

Ante la gravedad del estado de salud del hombre, los efectivos procedieron a trasladarlo en la unidad móvil policial con destino al Hospital San Juan Bautista.

Durante el recorrido, el Oficial Principal Maximiliano Coronel y el Oficial Subinspector Leonardo Carrizo llevaron adelante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras continuaba el desplazamiento hacia el nosocomio. La asistencia brindada por ambos efectivos permitió lograr la estabilización de la persona antes de su llegada al hospital, donde posteriormente quedó a disposición del personal de salud para recibir la atención médica correspondiente.

La intervención se desarrolló de manera continua durante el trayecto, priorizando la asistencia del hombre hasta su ingreso al establecimiento sanitario.

Trabajo coordinado

Mientras se desarrollaba el traslado de urgencia, otras dependencias policiales colaboraron para garantizar que el móvil pudiera avanzar sin demoras hacia el hospital. En ese marco, efectivos de las Comisarías Quinta y Sexta participaron del operativo mediante el ordenamiento del tránsito, facilitando el paso de la unidad policial durante todo el recorrido.

La coordinación entre las distintas seccionales permitió agilizar el desplazamiento del vehículo y contribuir al objetivo principal del procedimiento, que consistía en trasladar al hombre al Hospital San Juan Bautista en el menor tiempo posible.

Una vez completado el recorrido, el móvil arribó al nosocomio, donde la persona fue recibida por el personal médico para continuar con la atención correspondiente.

El RCP hasta llegar al hospital

El procedimiento finalizó con el ingreso del hombre de 50 años al Hospital San Juan Bautista, donde recibió la atención médica correspondiente luego de haber sido estabilizado durante el traslado.

La actuación de los efectivos se inició desde el momento en que fueron comisionados por el SAE-911 y continuó con la asistencia directa en el lugar del hecho, el traslado de urgencia y las maniobras de reanimación practicadas durante el recorrido.

La colaboración de otras dependencias policiales permitió complementar el operativo mediante el control de la circulación vehicular para facilitar el desplazamiento de la unidad móvil hasta el centro asistencial.