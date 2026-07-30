Detuvieron a un joven por intentar agredir a una familia con un arma blanca

Un procedimiento policial desarrollado en la zona sur de la ciudad Capital permitió la aprehensión de un joven de 24 años, la recuperación de un teléfono celular sustraído y el secuestro de un arma blanca, luego de un hecho que incluyó presuntas amenazas, agresiones físicas y un robo. El operativo se inició luego de un alerta emitido por el SAE-911, que movilizó al personal del Grupo de Intervención Rápida (GIR-SUR) hacia la intersección de avenida Manuel Navarro y calle Miguel Hernández.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con un hombre de 37 años, quien relató las circunstancias que dieron origen a la intervención. Según manifestó, un sujeto habría intentado agredirlo utilizando un cuchillo tipo tramontina. Además, indicó que esa misma persona también habría agredido físicamente a su suegra, una mujer de 58 años, para luego sustraer un teléfono celular Motorola perteneciente a su suegro, un hombre de 67 años, y darse posteriormente a la fuga.

Con esos datos, los efectivos iniciaron un operativo para localizar al presunto autor.

La búsqueda y la aprehensión

Una vez obtenidas las características aportadas por las personas involucradas, los integrantes del Grupo de Intervención Rápida (GIR-SUR) desplegaron un recorrido por distintos sectores de la jurisdicción con el objetivo de ubicar al sospechoso.

Las tareas de búsqueda concluyeron en la intersección de las calles Los Regionales y López de Vega, donde los uniformados lograron identificar y aprehender al presunto autor de los hechos. El procedimiento culminó con la demora de un joven de apellido Chasampi, de 24 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

La intervención policial permitió avanzar rápidamente desde la recepción de la denuncia hasta la localización del sospechoso, conforme a la información suministrada por las víctimas.

Secuestraron el arma blanca

Durante el procedimiento, los efectivos realizaron un palpado superficial al joven aprehendido. Como resultado de esa requisa, encontraron entre sus prendas de vestir el teléfono celular Motorola que, según la denuncia, había sido sustraído momentos antes al hombre de 67 años.

El aparato de comunicación fue recuperado y quedó en calidad de secuestro, conforme a las actuaciones realizadas por el personal policial. Asimismo, durante el procedimiento también fue secuestrado el arma blanca, identificada como un cuchillo tipo tramontina, que de acuerdo con el relato brindado por las personas involucradas habría sido utilizada durante el episodio.

Los elementos recuperados fueron incorporados a las actuaciones correspondientes para continuar con la investigación del hecho.

Traslado a la Comisaría Segunda

Finalizado el procedimiento en la vía pública, el joven aprehendido fue trasladado y alojado en la Comisaría Segunda, dependencia policial que intervino por razones de jurisdicción.

Desde allí se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que quedó a cargo de la causa. Según se informó, desde la Fiscalía se impartieron las medidas judiciales que deberán cumplirse en el marco de la investigación iniciada tras la denuncia.