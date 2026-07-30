Motociclista fue hospitalizado tras derrapar por derrame de gasoil

Un siniestro vial se registró alrededor de las nueve de la mañana en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Manuel Pedraza, donde una motocicleta Honda XR de 300 cc protagonizó un derrape que movilizó a efectivos policiales y personal de organismos provinciales.

De acuerdo con la información disponible, el rodado era conducido por un hombre, quien circulaba acompañado por una mujer y una menor de edad al momento de producirse el incidente. Las circunstancias del hecho motivaron la intervención de personal de la Comisaría Segunda, que acudió al lugar para realizar las actuaciones correspondientes, mientras que también trabajó personal de la Secretaría de Protección Ciudadana.

El origen del accidente

Según la información proporcionada, el derrape se habría producido por un derrame de combustible, específicamente gasoil, sobre la cinta asfáltica. La presencia del combustible sobre la calzada habría provocado la pérdida de adherencia de la motocicleta, derivando en el derrape del vehículo cuando transitaba por la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Manuel Pedraza.

Las circunstancias vinculadas con la presencia de gasoil sobre el pavimento formaron parte de los elementos observados durante la intervención realizada en el lugar del hecho.

Como consecuencia del siniestro, el conductor de la motocicleta fue asistido y posteriormente trasladado al Hospital San Juan Bautista, donde quedó en observación. La información suministrada indica únicamente que el hombre fue derivado al centro de salud para su evaluación médica, sin que se brindaran mayores precisiones respecto de su estado.

En tanto, el hecho ocurrió mientras en la motocicleta también viajaban una mujer y una menor de edad, quienes acompañaban al conductor al momento del derrape.

Tras registrarse el accidente, distintos organismos participaron de las tareas desarrolladas en el lugar. Según la información oficial disponible, intervinieron personal de la Comisaría Segunda y de la Secretaría de Protección Ciudadana.