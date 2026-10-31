Investigan la muerte de una pareja y sus tres hijos en Merlo

Una mujer de 41 años, su pareja y los tres hijos de ambos fueron hallados muertos este viernes en una casa de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo. La investigación busca determinar las circunstancias del hecho, aunque la principal hipótesis sostiene que el hombre habría matado a su familia y luego se habría suicidado.

Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Carolina Rivero Mejías y Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44 años, junto con los tres menores, de 10, 12 y 14 años. Todos eran de nacionalidad venezolana.

Cómo descubrieron los cuerpos

El hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada en Mercedes al 2400. Según la información policial, un compañero de trabajo de Rivero Mejías se acercó al domicilio porque la mujer no se había presentado a trabajar y no lograba comunicarse con ella.

Al llegar, nadie respondió a sus llamados. Entonces se asomó por una ventana y vio los cuerpos dentro de la casa, por lo que dio aviso al 911.

Fuentes policiales indicaron que los cinco integrantes de la familia estaban en una habitación y presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza.

Junto al cuerpo de Soihit Meza, quien tenía una única herida, los efectivos encontraron una pistola calibre 9 milímetros marca Sarsilmaz.

La hipótesis de los investigadores

De acuerdo con las primeras pericias, el hombre habría disparado contra Rivero Mejías y los tres chicos antes de quitarse la vida. Los investigadores señalaron que Soihit Meza presentaba una herida de bala en la cabeza, mientras que las otras víctimas tenían dos cada una.

Vecinos del lugar habrían escuchado detonaciones durante la madrugada del jueves. Sin embargo, no aportaron mayores detalles sobre la familia, que aparentemente se había instalado recientemente en el barrio tras mudarse desde Marcos Paz.

La investigación judicial

La causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 de Morón, dirigida por los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini.

Personal de Policía Científica trabajó en el domicilio. Las autopsias serán clave para establecer la secuencia de los hechos y el momento en que se produjeron las muertes.

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